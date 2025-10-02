Obavijesti

Sport

Komentari 1
'VATRENI' ISKLJUČEN

VIDEO Sosa je dobio dva žuta u samo tri minute. Evo reakcije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sosa je dobio dva žuta u samo tri minute. Evo reakcije
3
Foto: Kacper Pempel

Crystal Palace pobijedio Dinamo Kijev 2-0, a Borna Sosa dobio crveni karton! Lausanne slavila 3-0, Lech uvjerljivo s 4-1 protiv Rapida, a Karlo Letica briljirao na golu

Nogometaši Crystal Palacea slavili su 2-0 protiv kijevskog Dinama u utakmici prvog kola Konferencijske lige odigranoj u četvrtak u poljskom Lublinu.

Pobjedu engleskoj momčadi donijeli su Daniel Munoz (31) i Edward Nketiah (58), a dvoboj je obilježilo i isključenje hrvatskog reprezentativca Borne Sose, koji je u razmaku od dvije minute zaradio dva žuta kartona pa je u 76. minuti ostavio svoju momčad s igračem manje.

Video pogledajte OVDJE.

Karlo Letica je sačuvao mrežu Lausanne netaknutom u domaćoj pobjedi švicarske momčadi 3-0 protiv islandskog Breidablika. Sva tri pogotka postignuta su u prvom poluvremenu, a strijelci su bili Lekoueiry (7), Bair (11) i Diakite (33).

Antonio Milić je do 68. minute igrao za poljski Lech, koji je pred svojim navijačima s uvjerljivih 4-1 pobijedio bečki Rapid. Palma (13), Ishak (21) i Ismaheel (45+2) su bili strijelci u prvom poluvremenu, u kojem je Ishak i promašio kazneni udarac u 34. minuti. Konačnih 4-1 postavio je Bengtsson (77), a jedini strijelac za austrijsku momčad bio je Radulović (64).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025