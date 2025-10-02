VIDEO Sosa je dobio dva žuta u samo tri minute. Evo reakcije

Nogometaši Crystal Palacea slavili su 2-0 protiv kijevskog Dinama u utakmici prvog kola Konferencijske lige odigranoj u četvrtak u poljskom Lublinu.

Pobjedu engleskoj momčadi donijeli su Daniel Munoz (31) i Edward Nketiah (58), a dvoboj je obilježilo i isključenje hrvatskog reprezentativca Borne Sose, koji je u razmaku od dvije minute zaradio dva žuta kartona pa je u 76. minuti ostavio svoju momčad s igračem manje.

Video pogledajte OVDJE.

Karlo Letica je sačuvao mrežu Lausanne netaknutom u domaćoj pobjedi švicarske momčadi 3-0 protiv islandskog Breidablika. Sva tri pogotka postignuta su u prvom poluvremenu, a strijelci su bili Lekoueiry (7), Bair (11) i Diakite (33).

Antonio Milić je do 68. minute igrao za poljski Lech, koji je pred svojim navijačima s uvjerljivih 4-1 pobijedio bečki Rapid. Palma (13), Ishak (21) i Ismaheel (45+2) su bili strijelci u prvom poluvremenu, u kojem je Ishak i promašio kazneni udarac u 34. minuti. Konačnih 4-1 postavio je Bengtsson (77), a jedini strijelac za austrijsku momčad bio je Radulović (64).