VIDEO Šou Šute i bombetina Jagušića: Evo kako su biseri Slavena riješili 'derbi sjevera'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvat na čelu pedofilske grupe, zlostavljali su više od 30 djece Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Hrvatska opet uvela vojni rok, prvi ročnici u vojnarne stižu početkom 2026., Hrvat je bio na čelu grupe od 250 pedofila koji su zlostavljali više od 30 djece. Lučić propucao prijatelja zbog dvije tisuće eura i automobila. Odgođeni izboru u paškom HDZ-u nakon teksta u 24sata. Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu. Poskupljuje odvoz smeća u Zagrebu?!

