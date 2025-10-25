GOLOVI S UTAKMICE
VIDEO Šou Šute i bombetina Jagušića: Evo kako su biseri Slavena riješili 'derbi sjevera'
VARAŽDIN - SLAVEN 1-3 U izravnom okršaju za četvrto mjesto i Europu 'farmaceuti' su pobijedili Varaždince u njihovoj tvrđavi. Varaždin je u prethodnih 19 domaćih utakmica izgubio samo jednom. Slaven su do pobjede kojom je preuzeo četvrtu poziciju vodili Ante Šuto i Adriano Jagušić, pogledajte golove s utakmice
