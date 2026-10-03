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VIDEO Španjolska dobila Češku uz veliku kontroverzu. Zašto je grčki sudac poništio ovaj gol?!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Španjolska dobila Češku uz veliku kontroverzu. Zašto je grčki sudac poništio ovaj gol?!
Foto: Vincent West
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Španjolska opet gazi! Yamal, Rodri i Merino srušili Češku 3-1, a Furija juri prema Poljudu s nevjerojatnim nizom bez poraza

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Nogometaši Španjolske, aktualni svjetski prvaci, u trećem su nastupu skupine 3 elitne Lige A Lige nacija upisali i treću pobjedu, u Oviedu su s 3-1 bili bolji od Češke. Dva pogotka Španjolska je postigla u prvom poluvremenu. Već u šestoj minuti bljesnuo je Lamine Yamal koji je majstorski naciljao suprotne rašlje te je doveo svoju reprezentaciju u vodstvo. U 35. minuti je Rodri natrčao iz drugog plana te je zakucao loptu u češku mrežu za 2-0.

Golove Španjolske i Češke pogledajte OVDJE.

U nastavku utakmice Španjolska je posve smirila ritam igre. Češka je uspješno parirala takvom suparniku te je u izjednačenoj igri smanjila na 1-2 golom Slame u 69. minuti.

Napadala je Češka, prijetila da će izjednačiti na 2-2, a čak je i zabila drugi pogodak koji joj je kontroverzno poništio grčki sudac Vassilis Fotias zbog navodnog prekršaja u napadu.

Poništeni gol Češke pogledajte OVDJE.

Gostujuće su šanse propale u 85. minuti kada je Krejči dobio drugi žuti, isključujući karton. Konačnih 3-1 postavio je Merino golom u 89. minuti. Bila je ovo 41. utakmica u nizu Španjolske bez poraza.

U utorak Španjolska dolazi na splitski Poljud gdje je čeka Hrvatska nakon teškog i bolnog poraza 0-7 na Rujevici protiv Engleske. U ovom izdanju Lige nacija već su igrali Španjolska i Hrvatska te su u Sevilli Španjolci slavili s 4-1.

U skupini 1 Lige B stopostotna je ostala Švicarska koja je u Luzernu svladala Sloveniju s 2-1 iako su gosti poveli već u drugoj minuti golom Vipotnika. Do kraja prvog dijela Švicarska je okrenula rezultat na svoju stranu. Janža je u 10. minuti pogodio vlastitu mrežu za 1-1, dok je Ndoye bio strijelac u 38. minuti za 2-1 Švicarske.

Švicarska ima devet, a sa Slovenijom, koja ima četiri boda, izjednačila se Škotska koja je u Skopju pobijedila Sjevernu Makedoniju s 2-0. Bowie je već u sedmoj minuti doveo Škotsku u vodstvo, dok je tri boda zapečatio McGinn u 69. kada je pogodio s bijele točke za 2-0.

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