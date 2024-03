VIDEO Spektakl sa sedam golova na Old Traffordu: United u 120. minuti izbacio Liverpool!

Nogometaši Manchester Uniteda izborili su plasman u četvrtfinale FA kupa nakon što su u sjajnom susretu na Old Traffordu nakon produžetka pobijedili Liverpool s 4-3.

Bio je to susret u kojem je domaćin poveo u 10. minuti golom Scotta McTominayja, no Liverpool je u završnici prvog dijela okrenuo rezultat golovima Alexisa Mac Allistera (44) i Mohameda Salaha (45+2). United je u 88. minuti uspio izjednačiti preko Anthonyja koji je zabio prvi gol za United na Old Traffordu nakon više od godinu dana, točnije prvi gol nakon 24 domaće utakmice.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Gosti su u 105. minuti stigli do nove prednosti golom Harveyja Elliota, no United je uspio izjednačiti u 112. minuti golom Marcusa Rashforda, a pobjedu Unitedu i "ludilo" na Old Traffordu donio je Amad Diallo u prvoj minuti nadoknade. Diallo je pretjerao u slavlju, skinuo je dres, a kako je već imao žuti karton dobio je crveni.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

- Ovo je velika noć za United, velika utakmica protiv Liverpoola. Nismo imali sezonu kakvu smo željeli, ali smo pobijedili - kazao je Rashford nakon utakmice.

U nedjelju je plasman u polufinale izborio i Chelsea porazivši u polufinalnom susretu na Stamford Bridgeu drugoligaša Leicester City sa 4-2.

Bila je to još jedna sjajna utakmica s brojnim obratima i šest golova, promašenim kaznenim udarcem, crvenim kartonom i dramom u sudačkoj nadoknadi.

"Bluesi" su poveli u 13. minuti golom Marca Cucurelle, a u 26. minuti je londonski sastav mogao povećati vodstvo. Međutim, Raheem Sterling nije uspio svladati golmana sa bijele točke, njegov udarac obranio je Jakub Stolarczyk. Ipak, Chelsea je u posljednjim trenucima prvog dijela zabio i drugi gol, a strijelac je bio Cole Palmer.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Gosti su smanjili u 51. minuti nakon autogola Axela Disasija, a 12 minuta kasnije Stephy Mavdidi je izjednačio. Jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 70. minuti kada je Callum Doyle isključen zbog prekršaja.

Domaćin je s igračem više uspio u drugoj minuti sudačke nadoknade zabiti sa 3-2, a gol je zabio Carney Chukwuemeka. Pobjedu "Bluesa" potvrdio je Madueke u osmoj minuti nadoknade.

U subotu su plasman u polufinale izborili drugoligaš Coventrx City koji je kao gost sa 3-2 porazio Wolverhampton, dok je Manchester City bio bolji od Newcastle Uniteda sa 2-0.