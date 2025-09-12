Obavijesti

DVA GOLA IZ SLOBODNJAKA

VIDEO Spektakl u Bundesligi: Bayer Leverkusen pobijedio Eintracht s dva igrača manje!

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Federico Gambarini/DPA

Zanimljivo, "apotekari" su od 59. minute igrali s igračem manje kada je drugi žuti karton dobio Andrich, a u 92. je isključen i Fernandez. Unatoč tome, uspjeli su pobijediti jakog suparnika

U pvoj utakmici 3. kola Bundeslige Bayer iz Leverkusena je pod vodstvom novog trenera Caspera Hjulmanda na svom terenu svladao Eintracht iz Frankfurta sa 3-1.

Domaći su poveli autogolom vratara Zetterera (11-ag), na 2-0 povisio je Schick (45+4-11m), početkom nastavka je Uzun (52) smanjio na 2-1 da bi Grimaldo (90+8) sjajno izvedenim slobodnim udarcem osigurao Bayeru tri boda na samom isteku sudačke nadoknade i to s dva igrača manje.

Bayeru je ovo prva pobjeda sezone te je sada sedmi s četiri boda, dok je Eintracht treći sa šest bodova, koliko imaju i Bayern te Köln.

OSTALO

