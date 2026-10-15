VIDEO Splitom provozao lijes s natpisom 'Ajax'. Pogledajte...

'JOŠ NISU U ZIMSKOM SNU'
VIDEO Gladni medvjedi ulaze u dječje parkove, uz dronove ih love: 'Bojimo se izaći iz kuće'
SIBIR - Stanovnici sibirskog Podtesova žive u strahu od medvjeda koji ulaze čak i u dječje parkove. Nakon što su ubijene dvije žene koje su brale gljive, lokalni lovci krenuli su u lov uz pomoć dronova, izvještava Reuters. Prema ruskim agencijama, od proljeća je u napadima medvjeda poginulo najmanje 26 ljudi, a ove je godine odstrijeljeno više od 3440 jedinki opasnih za ljude. Populacija smeđih medvjeda u Rusiji u tri se desetljeća više nego udvostručila, na 308.000. Stručnjaci navode da ih nestašica šumskih plodova tjera prema naseljima, gdje ih privlači i otpad. Mještani izbjegavaju večernje izlaske i nadaju se da će hladnoća otjerati medvjede u zimski san.
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U Sibiru počela sezona lova na medvjede
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Video: 24sata/Reuters
Žestok sukob
Pogledajte snimku kaosa u Splitu! Torcidaši napali navijače Ajaxa. Priveli su 57 huligana
SPLIT – Na splitskoj Rivi sinoć je došlo do sukoba u kojem je, prema pisanju Dalmatinskog portala, oko 150 pripadnika Torcide napalo navijače Ajaxa. Tijekom obračuna letjele su bengalke, a policija je intervenirala i blokirala prilaze Rivi. Policijske intervencije i privođenja zabilježeni su i u drugim dijelovima grada. Oko pola sata prije ponoći policija je spriječila novi sukob više stotina navijača, a javni red i mir uspostavljeni su za 15 minuta. Nema ozlijeđenih, a privedeno je ukupno 57 osoba, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.
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Split
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Video: čitatelj/24sata
KAOS U ALBANIJI
VIDEO Tirana u plamenu: Studenti zapalili ministarstva i traže ostavku premijera
Albanski studenti upali su u srijedu u vladine zgrade u Tirani prosvjedujući protiv sve skupljeg obrazovanja i korupcije. Zapalili su zgrade ministarstava obrazovanja, financija i pravosuđa, bacali kamenje na policiju te tražili bolje uvjete na fakultetima i ostavku premijera Edija Rame. Prosvjednici su provalili i u Ustavni sud, gdje su ubacivali baklje i pirotehniku. Policija ih je rastjerivala vodenim topovima. Organizatori upozoravaju na manjak financijske potpore i slabe izglede za zaposlenje nakon diplome. Rama, koji je u svibnju prošle godine osvojio četvrti mandat, suočen je s rastućim nezadovoljstvom. Neredi se odvijaju u jeku studentskih i učeničkih prosvjeda zbog obrazovanja i životnih uvjeta diljem Europe.
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Neredi u Albaniji
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Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskokov niz nagodbi, Škoriću ostala još jedna optužnica
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Josip Škorić se nagodio s Uskokom, a ostala mu je još jedna optužnica za mito. Do 3000 eura mogle bi biti kazne za roditelje koji djeci mlađoj od 15 daju romobil u ruke. Muškarac (70) peta je žrtva požara u Omišu. Što donose izmjene zakona o nestalima. Uskok otvorio istragu i protiv gradonačelnika Oroslavja Šimunića.
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskokov niz nagodbi, Škoriću ostala još jedna optužnica
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Video: 24sata Video
HAMLEYS OBJAVIO LISTU HITOVA
VIDEO Ovo su najtraženije igračke za Božić 2026., neke su hit i među odraslima
Pametni ljubimci, Barbie, Lego i igračke za stiskanje našli su se na popisu 15 najtraženijih igračaka za Božić 2026. godine koji je objavio londonski Hamleys. Među hitovima su mekane igračke Big Squij, koje se mogu stiskati, interaktivni plišanci Movers and Shakers te automobil Scorpix RC koji se pretvara u škorpiona. Na popisu su i lutke Barbie iz Orašara, Peppa Pig, figura Hatsune Miku te Lego figurice Doctora Dooma. Voditelj Hamleysa UK Keane Herman kaže da se popis sastoji od tradicionalnih igračaka i novih trendova, a posebno ističe popularnost mekanih igračaka koje privlače i djecu i odrasle.
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Božićne igračke
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Video: 24sata/Reuters