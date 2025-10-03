Obavijesti

GNJUSNI ISPADI

VIDEO Sramotan incident u Puli! Navijači Istre rasistički vrijeđali stopera Varaždina Lamineu Baa

Piše Domagoj Vugrinović,
VIDEO Sramotan incident u Puli! Navijači Istre rasistički vrijeđali stopera Varaždina Lamineu Baa
Foto: MAXSport

Kada je Ba pokazao prema tribina i kada su njegovi suigrači shvatili što se događa priskočili su ga smiriti, no nakon utakmice kulminirao je bijes i stoper se zaputio prema tribinama

Na stadionu Aldo Drosina odigran je prvi susret 9. kola HNL-a između Istre i Varaždina. Domaćini su poveli u 64. minuti kada je Stjepan Lončar sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora zatresao mrežu Olivera Zelenike. Istra je do samog kraja držala prednost, no završnicu je obilježio incident koji je zasjenio sportski dio utakmice.

U 88. minuti s tribine su se začuli rasistički povici upućeni Varaždinovu stoperu Lamineu Ba. Nogometaš je reagirao, uzeo loptu u ruke i okrenuo se prema navijaču koji ga je vrijeđao, a sudac Patrik Pavlešić privremeno je prekinuo igru. Nakon kraće stanke susret se nastavio, ali obilježile su ga dodatne tenzije između igrača na terenu.

Incident pogledajte OVDJE.

POČETAK 9. KOLA Istra 1961 - Varaždin 1-0: Lončar sjajnim projektilom donio tri boda u uzavreloj utakmici
Istra 1961 - Varaždin 1-0: Lončar sjajnim projektilom donio tri boda u uzavreloj utakmici

Nakon posljednje sučeva zvižduka komentator MAXSporta Ivan Ljubić kazao je kako se Ba zaputio prema tribini s koje su stigli povici i pokušao se susresti s navijače, no to gledatelji nisu mogli vidjeti u prijenosu.

Istra je u konačnici sačuvala prednost i osvojila vrijedna tri boda. 

