VIDEO Sramotan incident u Puli! Navijači Istre rasistički vrijeđali stopera Varaždina Lamineu Baa

Na stadionu Aldo Drosina odigran je prvi susret 9. kola HNL-a između Istre i Varaždina. Domaćini su poveli u 64. minuti kada je Stjepan Lončar sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora zatresao mrežu Olivera Zelenike. Istra je do samog kraja držala prednost, no završnicu je obilježio incident koji je zasjenio sportski dio utakmice.

U 88. minuti s tribine su se začuli rasistički povici upućeni Varaždinovu stoperu Lamineu Ba. Nogometaš je reagirao, uzeo loptu u ruke i okrenuo se prema navijaču koji ga je vrijeđao, a sudac Patrik Pavlešić privremeno je prekinuo igru. Nakon kraće stanke susret se nastavio, ali obilježile su ga dodatne tenzije između igrača na terenu.

Incident pogledajte OVDJE.

Nakon posljednje sučeva zvižduka komentator MAXSporta Ivan Ljubić kazao je kako se Ba zaputio prema tribini s koje su stigli povici i pokušao se susresti s navijače, no to gledatelji nisu mogli vidjeti u prijenosu.

Istra je u konačnici sačuvala prednost i osvojila vrijedna tri boda.