VIDEO Sramotan potez nakon borbe: Sudac krenuo proglasiti pobjednika, pa nastao kaos

Policija je otvorila istragu o slučaju koji se dogodio nakon hrvačkog meča mladih dobnih kategorija u Illinoisu. Incident se dogodio nakon što je Cooper Corder iz SPAR hrvačke akademije pobijedio Hafid Alicea iz srednje škole Maine West.

Nakon završetka meča, sudac je pozvao dvojicu natjecatelja da se rukuju i da pobjednikom proglasi Cordera. Međutim, dok su se borci krenuli rukovati, Alice je udario Cordera u lice. Kako prenosi TMZ Sports, Corderu je slomljen nos.

- Kao što možda znate, hrvački mečevi mogu biti žestoki, ali ništa što bi dovelo do udarca ne bi dovelo do tako loših odluka od strane protivnika. To se ne tolerira u našem sportu i Spar Wrestling nikada neće tolerirati takvo ponašanje - izjavio je trener napadnutog borca

Policija navodno provodi istragu, a glasnogovornik je potvrdio za TMZ da roditelji Cordera i Alicea surađuju

Najčitaniji članci