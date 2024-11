VIDEO Sramotne scene: Udario je djevojčicu s Kosova nakon poraza od Srpkinje! 'Moja je kći'

Treneri u mlađim kategorijama nisu samo ljudi koji djeci prenose znanje. Oni sudjeluju u njihovom odgoju, usađuju u njih fair-play i sportske vrijednosti. I upravo zbog toga je ta uloga posebno bitna. No, nažalost, neki treneri, a ni roditelji, ni sami se ne znaju ponašati u granicama zdravog razuma. Pa kako da onda budu primjer djeci?

Sramotne scene s Europskog prvenstva u taekwondou za djecu šokirale su sve. Valina Fetiu, osmogodišnja djevojčica s Kosova, izgubila je u finalu turnira od srpske predstavnice Nine Savić. Bila je utučena nakon poraza i plakala je. Došla je do trenera koji joj je skinuo kacigu, a umjesto da razgovara s njom i utješi je, on ju je ošamario! Njegova skandalozna reakcija zgrozila je prisutne, a sutkinja je došla do uplakane djevojčice i zagrlila ju.

Na kraju se ispostavilo kako je trener ujedno i otac djevojčice! Njegovo ime je Valjmir Fetiu, a nakon ovog skandala sramotno se opravdavao za Kljan Kosova.

- Ona je moja kći i nitko je ne voli više od mene. U trenutku kada je djevojčica bila dezorijentirana i ljuta što je izgubila od srpske natjecateljice, ležala je na zemlji nesposobna prihvatiti poraz. Jednostavno sam je želio smiriti i da joj stavim do znanja kako je usprkos porazu viceprvakinja i da će biti drugih prilika - rekao je on.

Kruže informacije kako je suspendiran na šest mjeseci zbog ovog čina, a on smatra kako ništa strašni nije napravio i da je ovo sve nastalo zbog srpske propagande.

- Mediji na Kosovu nasjeli su na srpsku propagandu jer su pokušali dati drugačiji smisao tom trenutku. Ponavljam, ja sam njezin otac. Moja žena, Valinina majka, bila je tamo, nekoliko metara dalje. Nijedan Srbin ili Bošnjak ne može voljeti moju kćer više od njenih roditelja. S Valinom radim 12 mjeseci za ovo natjecanje i radit ću za nju cijeli život.