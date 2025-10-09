Navijači Hrvatske krenuli iz puba prema stadionu uz pjesme, dio njih uzvikivao je "Za dom spremni". Policija prati situaciju
INCIDENT NA ULICAMA
VIDEO Sramotni povici u Pragu: Hrvatski navijači vikali 'Za dom spremni' na putu do stadiona!
Čitanje članka: < 1 min
Organizirani korteo hrvatskih navijača, koji je počeo ispred baze u Becketts Irish Pubu, prema stadionu Fortuna Arena u Pragu udaljenom oko pola sata hoda, na utakmicu Češke i Hrvatske, počeo je uz navijačke pjesme oko 18 sati. A onda se dogodio i incident.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Od oko 300 ljudi koji su se našli u koloni, šačica prisutnih, njih oko deset, počela je sramotno vikati uzvik "Za dom spremni" u nekoliko navrata, tražeći i veći dio skupine da im se priključi.
No drugi dio nije se s tim složio i odmah je počeo drugu pjesmu "Kako je dobro vidjeti te opet...". Policija budno prati organiziranu kolonu do stadiona koja zasad mirno putuje prema stadionu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku