VIDEO Sramotni povici u Pragu: Hrvatski navijači vikali 'Za dom spremni' na putu do stadiona!

Organizirani korteo hrvatskih navijača, koji je počeo ispred baze u Becketts Irish Pubu, prema stadionu Fortuna Arena u Pragu udaljenom oko pola sata hoda, na utakmicu Češke i Hrvatske, počeo je uz navijačke pjesme oko 18 sati. A onda se dogodio i incident.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Sramotno deranje u Pragu | Video: 24sata

Od oko 300 ljudi koji su se našli u koloni, šačica prisutnih, njih oko deset, počela je sramotno vikati uzvik "Za dom spremni" u nekoliko navrata, tražeći i veći dio skupine da im se priključi.

No drugi dio nije se s tim složio i odmah je počeo drugu pjesmu "Kako je dobro vidjeti te opet...". Policija budno prati organiziranu kolonu do stadiona koja zasad mirno putuje prema stadionu.