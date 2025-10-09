Obavijesti

Sport

Komentari 13
INCIDENT NA ULICAMA

VIDEO Sramotni povici u Pragu: Hrvatski navijači vikali 'Za dom spremni' na putu do stadiona!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sramotni povici u Pragu: Hrvatski navijači vikali 'Za dom spremni' na putu do stadiona!
Foto: 24sata

Navijači Hrvatske krenuli iz puba prema stadionu uz pjesme, dio njih uzvikivao je "Za dom spremni". Policija prati situaciju

Organizirani korteo hrvatskih navijača, koji je počeo ispred baze u Becketts Irish Pubu, prema stadionu Fortuna Arena u Pragu udaljenom oko pola sata hoda, na utakmicu Češke i Hrvatske, počeo je uz navijačke pjesme oko 18 sati. A onda se dogodio i incident.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sramotno deranje u Pragu 00:17
Sramotno deranje u Pragu | Video: 24sata

Od oko 300 ljudi koji su se našli u koloni, šačica prisutnih, njih oko deset, počela je sramotno vikati uzvik "Za dom spremni" u nekoliko navrata, tražeći i veći dio skupine da im se priključi.

No drugi dio nije se s tim složio i odmah je počeo drugu pjesmu "Kako je dobro vidjeti te opet...". Policija budno prati organiziranu kolonu do stadiona koja zasad mirno putuje prema stadionu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Mi smo rođaci i susjedi, skupa smo išli u školu, odjenuli dres Hajduka, a sad i reprezentacije!
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Mi smo rođaci i susjedi, skupa smo išli u školu, odjenuli dres Hajduka, a sad i reprezentacije!

Ivan Katić i Ante Kavelj odrasli su u splitskom kvartu Visoka, išli su skupa u razred, ministrirali, skupa su se igrali i trenirali, maštali da će jednom zaigrati za seniore Hajduka. Sada igraju za U-21 reprezentaciju
Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska
IDEMO PO POBJEDU!

Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska

Naši reprezentativci u četvrtak od 20.45 sati u Pragu igraju utakmicu 5. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Protivnik nam je Češka, najveći konkurent za prvo mjesto u skupini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025