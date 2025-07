VIDEO Start iz snova Varaždina! Evo kako je ljetno pojačanje probilo portugalskog favorita

Prva europska utakmica u povijesti kluba osnovanog 2012. Lijepo ispunjen Gradski stadion u Varaždinu sa 6000 ljudi. Ali ambijent nije nipošto zakočio momčad Nikole Šafarića koja je već u desetoj minuti došla do vodstva protiv renomirane i favorizirane Santa Clare u prvom dvoboju drugog pretkola Konferencijske lige u baroknom gradu.

Bila je to akcija trojice ovoljetnih pojačanja. Ivan Mamut proigrao je Petra Bočkaja, a on dao Leonu Belcaru koji je na ulasku u šesnaesterac lukavo pričekao kontakt domaćeg igrača Lucasa s leđa i pao. Švicarski sudac Luca Cibelli odmah je pokazao na penal, a ta je odluka bila i konačna s obzirom na to da u kvalifikacijama ovog natjecanja, ne računajući play-off, VAR sustava nema.

Mamut se primio izvođenja i plasirao loptu poluvisoko po sredini, nezadrživo za portugalskog golmana Gabriela Batistu. Start iz snova za domaćine i gol za povijest čovjeka koji je stigao iz malezijskog kluba Terengganu, a koji iza sebe ima avanture u FCSB-u i Universitatea Craiovi u Rumunjskoj, dok je na domaćem planu bio u Hajduku, Hrvacama, Primorcu iz Biograda, zaprešićkom Interu i Sesvetama.