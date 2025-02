VIDEO Što je Bellingham rekao sucu da ga je isključio? Modrić ga branio: 'Ne ne, ma nije to!'

Jude Bellingham pocrvenio je u remiju Osasune i Real Madrida (1-1) u Pamploni zbog verbalnog delikta. Prema verziji suca Joséa Luisa Munuere Montera, Englez mu je rekao "je*i se". Španjolski Movistar tvrdi kako je kapetan Luka Modrić odmah na terenu to pokušao demantirati.

- Ne, ne. Nije ništa rekao. Ništa nije rekao - poručio je navodno Modrić, dok su igračeve riječi dešifrirali kao "govorim ti s poštovanjem, odje*i!".

Bellingham je nakon utakmice tvrdio kako je govorio sebi, a ne sucu. Nešto poput Nike Sigura prošli vikend na Poljudu, samo što su mnogi tad pomislili da je uvrijedio trenera.

- Jasno je da je došlo do pogreške u komunikaciji. Ne želim ponoviti što sam rekao, ali je nešto poput "je*iga", i želim da svi znaju da nisam htio ostaviti momčad u takvoj situaciji, s igračem manje. Ako pogledate snimku, vidjet ćete da nije kako stoji u izvješću nadam se da će savez to uzeti u obzir. Nisam nikog uvrijedio, to se jasno vidi u snimci. Nisam to ni rekao izravno prema sucu, nego sebi. Došlo je do manjka razumijevanja, jasna pogreška suca - kazao je Bellingham.

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti, koji se nakon penala za Osasunu na Anti Budimiru sarkastično nasmijao, dodao je:

- Mislim da sudac ne razumije dobro engleski. Prijevod bi bio "ne za*ebavaj se sa mnom", nije to nešto posebno. U zadnje tri utakmice dogodile su se neke stvari koje su svi vidjeli, neću ništa više dodati jer želim voditi iduću utakmicu.