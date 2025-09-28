Obavijesti

PROTIV NEWCASTLE

VIDEO Stoper donio Arsenalu pobjedu duboko u nadoknadi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

ewcastle je bio u igri za pobjedu, a potom za jedan bod prvenstveno zahvaljujući svom vrataru Nicku Popeu koji je imao više odličnih intervencija, a kod oba pogotka je bio nemoćan

U drugom od dva nedjeljna dvoboja 6. kola engleske Premier lige nogometaši Arsenala su preokretom došli do pobjede 2-1 protiv Newcastle Uniteda gostujući na St. James' Parku. Sva tri pogotka postignuta su glavom. Newcastle je poveo u 34. minuti, a strijelac je bio njemački napadač Nick Woltemade, kojem je to drugi pogodak od ovoljetnog dolaska među "Svrake".

Izjednačujući pogodak za gostujuću momčad postigao je španjolski reprezentativac Mikel Merino u 84. minuti, a pobjedu "Topnicima" donio je brazilski branič Gabriel u šestoj minuti sučevog dodatka, nakon udarca iz kuta.

Pobjednički gol pogledajte OVDJE.

Arsenal je tijekom cijelog dvoboja bio bolja i opasnija momčad te je zasluženo došao do tri boda. Newcastle je bio u igri za pobjedu, a potom za jedan bod prvenstveno zahvaljujući svom vrataru Nicku Popeu koji je imao više odličnih intervencija, a kod oba pogotka je bio nemoćan.

U prvom nedjeljnom dvoboju Aston Villa je preokretom došla do prve pobjede u novoj sezoni Premier lige svladavši pred svojim navijačima londonski Fulham s 3-1 (1-1). Gosti su poveli u 3. minuti, golom Raula Jimeneza, a potom je uslijedio preokret domaće momčadi za koju su strijelci bili Ollie Watkins (37), John McGinn (49) i Emiliano Buendia (51).

Liverpool je unatoč subotnjem porazu kod Crystal Palacea ostao na vodećoj poziciji sa 15 bodova, dva više od drugoplasiranog Arsenala. Newcastle je u šest nastupa skupio isto toliko bodova i nalazi se na 15. mjestu, dok je Aston Villa s istim brojem bodova na 16. poziciji.

