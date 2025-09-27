Obavijesti

Ipak ništa od povratka Bilića u West Ham. Klub ekspresno brzo našao zamjenu za Pottera

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Slaven Bilić bio je klupi West Hama od 2015. do 2017. godine. U tom periodu momčad je vodio u 109 utakmica, a osvojio je u prosijeku 1,43 bodova po utakmici

Engleski prvoligaš West Ham United otpustio je u subotu trenera Grahama Pottera zbog loših rezultata na početku sezone, priopćio je klub iz Premier lige. Odluka je donesena nakon poraza 1-2 od Crystal Palacea koji je ostavio klub na 19. mjestu na ljestvici sa samo tri boda iz pet utakmica.

"Rezultati i nastupi tijekom druge polovice prošle sezone i početka sezone 2025./26. nisu ispunili očekivanja, a Upravni odbor smatra da je promjena potrebna kako bi se što prije poboljšala pozicija momčadi u Premier ligi", priopćio je West Ham.

Londonski klub je loše započeo sezonu, pretrpjevši poraz 1-5 na svom terenu od Chelseaja, zatim 0-3 poraz od Tottenhama i poraz 0-3 od Sunderlanda prije nego što je prošle subote kod kuće izgubio od Crystal Palacea. Jedinu pobjedu koju su upisali bilo je slavlje 3-0 kod Nottinghama.

West Ham je primio 13 golova u pet utakmica, što je najveći broj među momčadima Premier lige.

REAKCIJE NA DERBI Engleski mediji: Gvardiol je bio savršen, a onda su ga prevarili
Engleski mediji: Gvardiol je bio savršen, a onda su ga prevarili

Prije poraza od Palacea, tisuće navijača West Hama prosvjedovale su protiv načina na koji se klub vodi, a većina njihovog bijesa bila je usmjerena na predsjednika Davida Sullivana i potpredsjednicu Karren Brady.

Porter, bivši trener Brighton & Hove Albiona, dobio je otkaz u Chelseaju u travnju 2023., a West Ham ga je u siječnju imenovao da zamijeni Julena Lopeteguija. Međutim, West Ham je pod Englezom pobijedio u samo pet od 20 utakmica Premier lige i završio na 14. mjestu prošle sezone.

Iako se nagađalo da bi na klupu “čekičara” mogao ponovno sjesti nekadašnji hrvatski izbornik Slaven Bilić, ta se opcija ipak neće ostvariti. Najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano javlja da će novi trener West Hama postati Nuno Espírito Santo. Portugalac je nedavno ostao bez posla nakon sukoba s vlasnikom Nottingham Foresta, Evangelosom Marinakisem. Klub ga je potom otpustio i doveo Angea Postecogloua, a Nuno, čini se, neće dugo čekati na novi angažman.

