KAKO NE VIDE?

VIDEO Drama u Skradinu, jarbol jedrilice bio zapeo za most pa pukao: 'Vikali smo im - stop!' Nesreća se dogodila u utorak u Skradinu. 'Moj brod je bio u najmu te su u njemu bili Mađari koji su pokušali zaustaviti jedrilicu prije nego što je udarila u most, no ljudi na jedrilici nisu trzali', rekao nam je čitatelj. Vikali su 'stop'. Iz policije su nam potvrdili da se događaj dogodio 8. srpnja 2025. te da je slučaj u nadležnosti Lučke kapetanije.

