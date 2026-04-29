Obavijesti

Sport

Komentari 0
BURNO POLUFINALE

VIDEO Sudac koji je Hrvatskoj dobro poznat dao je dva penala u Ligi prvaka. Pogledajte ih

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sudac koji je Hrvatskoj dobro poznat dao je dva penala u Ligi prvaka. Pogledajte ih
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS/Screenshot/ArenaSport

Nizozemski sudac Danny Makkelie dobro je poznat Hrvatskoj nakon što je sudio utakmicu između 'vatrenih' i Italije na Euru 2024. godine. Istu je čast imao u polufinalu Lige prvaka, gdje je dosudio dva penala

Arsenal je stekao prednost u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka u gostima kod Atletico Madrida. Gol za 1-0 pao je u 44. minuti s bijele točke, a siguran izvođač bio je švedski napadač Viktor Gyökeres. Odluka o dosuđivanju penala, kojeg je dao nizozemski sudac Danny Makkelie, koji nam je inače poznat po utakmici Hrvatske i Italije s Europskog prvenstva 2024. godine, potaknula je žustre rasprave.

Glavna tema rasprave bio je prekršaj Atleticovog braniča Dávida Hancka na Gyökeresu koji je prethodio penalu. Igrači Atletica žestoko su se bunili kod suca, ali bezuspješno. Nakon kratke VAR snimke Makkelie je pokazao na bijelu točku, a Gyökeres je "razvalio" mrežu. 

Međutim, vodstvo "topnika" nije dugo trajalo.  U 56. minuti je na isti način udarac londonskom klubu uzvratio Julian Alvarez, koji je tim golom došao do 25 zgoditaka u Ligi prvaka u 41 utakmici. Zanimljivo, brže od Lionela Messija, koji je do iste brojke došao u 42. utakmice. Penale pogledajte klikom OVDJE i OVDJE.

Utakmica je još u tijeku...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026