VIDEO Sudačka kontroverza u finalu Kupa: Pogledajte start igrača Rijeke - za žuti karton!?

Rezultat je bio 3-0 za Rijeku u uzvratu finala Hrvatskog malonogometnog kupa, domaćin je u tom trenutku izjednačio ukupan rezultat protiv Futsal Dinama na 4-4, a onda se dogodio jedan od ključnih trenutaka u Dvorani Mladosti, brutalan start igrača Rijeke Elvira Husarića s dvije noge s leđa na Tihomira Novaka.

- Surov, drzak, pogibeljan - rekao je komentator MAXSporta aludirajući na start Josipa Šimunića na Miralema Sulejmanija na Marakani, no pravo je iznenađenje bilo kad su suci igraču Rijeke pokazali samo žuti karton.

Novaku su ukazali pomoć, uspio se pridići, a Husarić je ostao u igri i nedugo poslije zabio za 4-0 i 5-0, tako kompletirao hat-trick. Dakako, da su ga isključili, pitanje je što bi se poslije događalo. I zato ova scena ostavlja veliku mrlju u prekrasnoj atmosferi na Kvarneru. Rijeka je na koncu pobijedila 7-1 i osvojila prvi trofej u povijesti kluba koji im je, simbolično, predao dopredsjednik HNS-a Damir Mišković, a dinamovci gube finale drugu sezonu zaredom.