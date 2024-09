VIDEO Svijet se divi majstoriji Gvardiola! City do preokreta, Liverpool teško kiksao kod kuće

Manchester City slavio je preokretom 2-1 protiv Brentforda u ludoj utakmici 4. kola Premier lige u kojoj su 'građani' primili već u 23. sekundi, u kojoj je Erling Haaland zabio dva gola, s tim da mu je za drugi asistirao golman Ederson, i u kojoj je briljirao Joško Gvardiol. Nova nevjerojatna predstava zaludila je društvene mreže i navijače koji se klanjaju hrvatskom majstoru i jednom od najboljih defenzivaca svijeta.

Gvardiol je ponovno bio ubojit po lijevoj strani, dominirao je u prostoru od svojeg do suparničkog kaznenog prostora, a posebno je bio inspiriran napadački. Potezi s današnje utakmice onaj su standardan nivo hrvatskog dragulja zbog čega ga navijači vole gledati, jedino je nedostajalo sreće i preciznosti suigrača zbog čega nije imao asistenciju.

U nekoliko navrata fantastično je probijao i po dvojicu, trojicu igrača, dijelio lopte kao da je razigravač, a akcija iz 76. minute oduševila je i one najtvrđe. Povukao je praktički s polovice terena okružen četvoricom igrača, majstorski se probio skroz do suparničkog gola, no akcija s Haalandom nije uspjela.

Gvardiol je imao i sjajan prodor nakon kojeg je poslužio Grealisha, koji je mogao pucati u daljnji kut, ali se odlučio centrirati u sredinu što su braniči gostiju obranili.

Hrvatski stoper nije započeo susret i Guardiola ga je ubacio odmah na početku drugog dijela, a čim je zaigrao City je povećao dominaciju. Mateo Kovačić odigrao je prvo poluvrijeme bez značajnijeg učinka.

Liverpool teško kiksao

Korak sa Cityjem neočekivano je izgubio Liverpool domaćim 0-1 (0-0) porazom od Nottingham Foresta. Za prvu prvenstvenu pobjedu Foresta na Anfieldu od 1969. godine strijelac je bio Hudson-Odoi u 72. minuti.