VIDEO Talijani slavili pobjedu BiH protiv Walesa! Pogledajte

Reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je finale dodatnih kvalifikacija pobjedom protiv Walesa nakon raspucavanja. "Zmajevi" će na domaćem terenu igrati protiv Italije za Svjetsko prvenstvo, a čini se da su Talijani zadovoljni tim ishodom.

Naime, pratili su u Italiji nakon svoje utakmice i pobjede protiv Sjeverne Irske (2-0) raspucavanje u Walesu, a nakon kraja utakmice su bili zadovoljni ishodom, prenosi Klix.ba.

Kad je raspucavanje završilo, igrači Gennara Gattusa su stisnuli šake u znaku slavlja. Video pogledajte OVDJE

Bosna i Hercegovina će protiv Italije igrati 31. ožujka u Zenici, a pobjednik tog dvoboja ide na Mundijal.