Obavijesti

Sport

Komentari 3
ZAPLJESKAO MU JE

VIDEO Talijanski voditelj ovako se naklonio Modriću: 'Godine ne štete ovom tipu. Senzacionalno'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Talijanski voditelj ovako se naklonio Modriću: 'Godine ne štete ovom tipu. Senzacionalno'
Foto: CBS Sports Golazo

Luka Modrić zabio gol za Milan i postao najstariji strijelac među veznjacima Serie A! Talijanski mediji oduševljeni njegovim nastupom, proglašavaju ga senzacionalnim transferom

Utakmica Luke Modrića protiv Bologne u kojoj je zabio jedini gol za Milan i postao najstariji strijelac među veznjacima u povijesti Serie A izazvala je val oduševljenja na Čizmi. Luka je došao u klub koji je favorizirao u djetinjstva nakon što mu Real Madrid nije htio ponuditi još jedno produljenje ugovora do Svjetskog prvenstva 2026., a to su iskoristili na San Siru.

Matteo Bonetti, talijanski voditelj na američkoj sportskoj TV postaji CBS Sports, u monologu koji je trajao nešto više od minutu naklonio se Modriću.

- On je generacijski talent, jedan od najvećih veznjaka u povijesti nogometa. U sjajnoj je formi, profesionalac najviše razine. Došao je u Serie A gdje Milan igra jednu utakmicu tjedno uz utakmice kupa tu i tamo. Zato ima 90 minuta u nogama. I u igri mu ne vidiš nikakve negativne strane zbog dobi - rekao je Bonetti i nastavio:

- Ne vidim nekoga tko izgleda sporo i izgubljeno. On je brz, juri lopte, osvaja ih, presijeca dodavanja Bologne duboko u svojoj polovici. Juri naprijed, vidjeli smo ga na dvije pozicije, šestici i osmici. Nema ništa u njegovoj igri što bi sugeriralo da je to 40-godišnji nogometaš, toliko je dobar.

Modrić je zaokružio sjajan tjedan u kojem je asistirao u pobjedi Hrvatske nad Crnom Gorom (4-0) maestralnom partijom na klupskoj razini.

- Ne čini se da godine štete ovom tipu. U savršenoj je poziciji, ima jednu utakmicu tjedno, odigrao je više od 90 minuta. U tri utakmice Milana sva tri puta bio je najbolji igrač na terenu. Senzacionalan besplatan transfer Milana. Bez rizika i s velikom nagradom. Bravo - zaključio je Bonetti i zapljeskao Luki.

Novi nastup Modrića čeka u subotu u Udinama (20.45), a tri dana poslije dočekat će Lecce u kupu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Janica Kostelić u rijetkom pojavljivanju u javnosti: Sin me stalno pita kad će dobiti mobitel
NAJAVILA NOVI PROJEKT

FOTO Janica Kostelić u rijetkom pojavljivanju u javnosti: Sin me stalno pita kad će dobiti mobitel

Proslavljena hrvatska skijašica i najuspješnija olimpijka ambasadorica je novog izdanja projekta "Sat za nas" na temu kvalitetnog zajedničkog vremena s djecom uz bivšu paraolimpijku Anu Sršen
Užas u Čileu! Talijanski skijaški reprezentativac preminuo od posljedica pada na treningu
STRAHOTA NA STAZI

Užas u Čileu! Talijanski skijaški reprezentativac preminuo od posljedica pada na treningu

Ovo je tragedija za njegovu obitelj i naš sport. Moramo učiniti sve kako bismo spriječili da se ovakvi nesretni događaji ponove, rekao je predsjednik Talijanske sportske federacije
Zato i je jedan od najvećih: Modrić dobio nagradu za igrača utakmice, poklonio ju suigraču
ODUŠEVIO TALIJANE

Zato i je jedan od najvećih: Modrić dobio nagradu za igrača utakmice, poklonio ju suigraču

Imati Modrića uz sebe je čast. Prvak i veliki čovjek, skroman i nevjerojatan. Dao mi je i nagradu za MVP-a, ali trijumf je njegov, rekao je Alexis Saelemaekers, asistent za Lukin pobjednički gol

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025