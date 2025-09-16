VIDEO Talijanski voditelj ovako se naklonio Modriću: 'Godine ne štete ovom tipu. Senzacionalno'

Utakmica Luke Modrića protiv Bologne u kojoj je zabio jedini gol za Milan i postao najstariji strijelac među veznjacima u povijesti Serie A izazvala je val oduševljenja na Čizmi. Luka je došao u klub koji je favorizirao u djetinjstva nakon što mu Real Madrid nije htio ponuditi još jedno produljenje ugovora do Svjetskog prvenstva 2026., a to su iskoristili na San Siru.

Matteo Bonetti, talijanski voditelj na američkoj sportskoj TV postaji CBS Sports, u monologu koji je trajao nešto više od minutu naklonio se Modriću.

- On je generacijski talent, jedan od najvećih veznjaka u povijesti nogometa. U sjajnoj je formi, profesionalac najviše razine. Došao je u Serie A gdje Milan igra jednu utakmicu tjedno uz utakmice kupa tu i tamo. Zato ima 90 minuta u nogama. I u igri mu ne vidiš nikakve negativne strane zbog dobi - rekao je Bonetti i nastavio:

- Ne vidim nekoga tko izgleda sporo i izgubljeno. On je brz, juri lopte, osvaja ih, presijeca dodavanja Bologne duboko u svojoj polovici. Juri naprijed, vidjeli smo ga na dvije pozicije, šestici i osmici. Nema ništa u njegovoj igri što bi sugeriralo da je to 40-godišnji nogometaš, toliko je dobar.

Modrić je zaokružio sjajan tjedan u kojem je asistirao u pobjedi Hrvatske nad Crnom Gorom (4-0) maestralnom partijom na klupskoj razini.

- Ne čini se da godine štete ovom tipu. U savršenoj je poziciji, ima jednu utakmicu tjedno, odigrao je više od 90 minuta. U tri utakmice Milana sva tri puta bio je najbolji igrač na terenu. Senzacionalan besplatan transfer Milana. Bez rizika i s velikom nagradom. Bravo - zaključio je Bonetti i zapljeskao Luki.

Novi nastup Modrića čeka u subotu u Udinama (20.45), a tri dana poslije dočekat će Lecce u kupu.