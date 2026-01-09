U finalu španjolskog nogometnog Superkupa koji se igra u Džedi snage će odmjeriti Barcelona i Real iz Madrida. Barcelona je u srijedu s čak 5-0 svladala Athletic iz Bilbaa, u četvrtak je Real bio bolji od Atletica 2-1
VIDEO Temperamentni Simeone unio se Viniciusu u facu! 'Perez će te izbaciti, zapamti ove riječi'
U četvrtak su drugo polufinale španjolskog Superkupa odigrali Atletico i Real Madrid. Madridski derbi odigrao se u drugom najvećem gradu i najvećoj luci Saudijske Arabije Džedi. Nogometaši Xabija Alonsa bili su bolji od gradskih rivala rezultatom 2-1.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Već u drugoj minuti susreta kapetan 'kraljevskog kluba' Federico Valverde zabio je prekrasan pogodak iz slobodnog udarca s 25 metara. Gol ide i na dušu Atleticovog golmana Jana Oblaka koji nije dobro pozicionirao živi zid. Atletico se nakon primljenog gola i u drugom dijelu više otvorio, a to je Real iskoristio u 54. minuti i poveo 2-0 preko Rodryga. Samo pet minuta nakon nogometaši Diega Simeonea vratili se u susret pogotkom Alexandera Sorlotha, ali rezultat se do kraja nije mijenjao.
Golove pogledajte OVDJE.
Situacija koja je susret bacila u drugi plan bio je verbalni okršaj Diega Simeonea i Viniciusa prilikom izlaska iz igre Brazilca u 81. minuti utakmice. Argentinac iznerviran zbog gubitka njegove momčadi dobacio je kontroverznom Realovom krilu: 'Vini, Vini, poslušaj navijače. Čujem da ti zvižde. Perez će te izbaciti iz Real Madrida, zapamti to'.
Vinicius se zbog njegovih riječi obratio glavnom sucu Mateu Busquetsu i oštro kritizirao legendu gradskog rivala. Nastao je pravi metež uz aut liniju, a epilog svega bili su žuti kartoni strategu Atletica i nogometašu Reala. Simeone se nakon svega smijao, a Viniciusa su Xabi Alonso i njegovi pomoćnici bili primorani udaljiti s terena da ne izbije još veći incident.
Real Madrid će u nedjelju u 20.00 sati igrati finale Superkupa protiv Barcelone. Katalonci su s visokih 5-0 lagodno slavili protiv Athletic Bilbaa u srijedu. Bit će to 263. službeni El Clasico; Barcelona je slavila na njih 104, Real na 107, a 51 susret završio je podjelom bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+