VIDEO Tenisač bio tri poena daleko od pobjede. Pogledao je na mobitel pa naglo izgubio...

Zanimljiva se situacija dogodila na teniskom meču Uga Humberta i Adriana Mannarina. Bio je to meč drugog kola turnira ATP 250 u Montpellieru, a Humbert je izgubio "dobiven" meč.

Naime, igrao se "tie-break" trećeg seta i Humbert je vodio 4-3 te bio na servisu. Međutim, prije samih servisa uzeo je kratki predah i otišao pogledati nešto na mobitel, a mnogi pratitelji tenisa smatraju da je cijela situacija sumnjiva i da je u igri možebitno namještanje.

Nakon Humbertove stanke izgubio je četiri poena zaredom i meč je pripao Mannarinu.

Situaciju pogledajte OVDJE

Ipak, gledajući posljednje poene teško je procijeniti je li riječ o namještanju ili ne. Pogledajte i procijenite sami...