VIDEO Teška ozljeda kanadske tenisačice! Vrištala je od bolova, u kolicima su je odvezli s terena

Kanađanka Bianca Andreescu, 31. tenisačica svijeta, bila je prisiljena predati meč Ruskinji Ekaterini Aleksandrovoj u osmini finala Mastersa u Miamiju zbog teške ozljede noge.

Osvajačica US Opena iz 2019. u trećem je gemu drugog seta, pri rezultatu, 6-7 2-0, nezgodno pala i odmah briznula u plač.

Video možete pogledati OVDJE

- Ovakvu bol nisam osjetila nikad u životu - kroz suze je govorila 22-godišnja tenisačica i vrištala od bolova.

A kad to govori djevojka koja se već četiri godine, od osvajanja titule na US Openu, muči s ozljedama, onda znate da je ozbiljno... Štoviše, ozljeda je bila toliko stravična da Kanađanka nije mogla ustati, već je u kolicima morala napustiti teren.

Foto: Geoff Burke

Publika ju je ispratila pljeskom uz poruke podrške i brzog ozdravljenja, a sve je s tribina, u nevjerici, gledala i njezina majka.

Andreescu, koja uz US Open ima i naslove na Mastersima u Indian Wellsu i Torontu, te Challengeru u Newport Beachu (sve u 2019.), do osmine finala je stigla izbacivši Emmu Raducanu, Mariju Sakkari i Sofiju Kenin, te se potajno nadala sjajnom rezultatu na velikom turniru, no pred njom je sada dugi oporavak zbog kojeg će morati propustiti veliki dio sezone. S druge strane, Aleksandrova će u četvrtfinalu igrati protiv Čehinje Petre Kvitove.

Najčitaniji članci