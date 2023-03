Kvitova treći put bolja od Vekić u Miamiju, Hrvatica ide kući

Najbolja hrvatska tenisačica, 26-godišnja Osječanka Donna Vekić, po četvrti put u karijeri nije uspjela proći treće kolo na WTA 1000 turniru u Miamiju, a "glavni krivac" je Čehinja Petra Kvitova koja je u nedjelju nadigrala Hrvaticu sa 6-4, 7-6 (3) za 99 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bio je to ukupno peti dvoboj Vekić i danas 12. tenisačice svijeta, u kojem je 33-godišnja Čehinja došla do četvrte pobjede, a treće u njihovim mečevima na Miami Openu. I sva tri puta je to bio meč trećeg kola (2014., 2019. i 2023.).

Još jednom je dvostruka wimbledonska pobjednica slavila i na turniru na travnatoj podlozi u Eastbourneu. Donna je u ta četiri poraza osvojila svega jedan set, a uspjela je pobijediti Kvitovu samo na dvoranskom turniru u Sankt Peterburgu 2019.

Foto: Geoff Burke

Čehinji je za osvajanje prvog seta u ovom dvoboju bio dovoljan "break" koji je napravila odmah na početku meča i tu prednost držala do kraja prve dionice meča.

Kvitova je "breakom" krenula i u drugi set, ali je Vekić nakon 0-2 nanizala dva gema, da bi u petom gemu ponovno izgubila servis. No, novim je "breakom" izjednačila na 3-3. Priliku za mogući preokret Osječanka je imala u desetom gemu, pri vodstvu 5-4, kad je došla do 0-30 na servis suparnice, ali je Kvitova ostavila Vekić bez set-lopte.

Druga dionica je otišla do "tie-breaka" u kojem je Kvitova povela 4-0 i bez poteškoća tu prednost pretvorila u pobjedu i plasman u osminu finala, gdje ju čeka 22-godišnja ruska kvalifikantica Varvara Gračeva (WTA - 54.). Ruskinja u dva meča kvalifikacija i tri u glavnom turniru još nije izgubila nijedan set, a i Kvitova iza sebe ima dvije pobjede u dva seta.

Najčitaniji članci