VIDEO Teškaški prvak u svom će 'dvorištu' braniti titulu: Brazilac će se razmahati, ali vratit ću mu

Sedam dana nakon Zaboka krenuo sam u dvoranu, a pripreme su krenule nešto kasnije i bile su stvarno dobre. Prošli smo sve, a onaj high kick nismo baš ciljali, sam sam ga odrađivao na treningu. Nisam planirao time pobijediti, došlo je samo tokom borbe, započeo je teškaški prvak Fight Nation Championshipa Ivan Vitasović (30, 10-5-1) u najavi obrane pojasa na nadolazećoj FNC priredbi u Puli.

Dosad neviđeni MMA spektakl na rasporedu je 3. rujna, a sve će predvoditi upravo 'Mrvica' koji se priprema za okršaj protiv iskusnog Brazilca Geronima 'Dos Santosa' Mondragona (42, 43-23-1).

POGLEDAJTE VIDEO: Vitasović najavio meč u Puli

- Radili smo situacija kako bi se borba treballa održavati u stand upu, gradili našu igru, a kasnije ide par položaja u parteru i ground and pound - rekao je Vitasović i onda se onda se osvrnuo na protivnika i nadolazeći meč:

- Već sam ga prije viđao, impozantan je. Eksplozivan je na početku i opasan, kasnije to malo gubi, ali ne predaje se. Nešto slično kao Thompson što se tiče glave. Očekujem tvrd meč, željet će me nokautirati, a sve ću napraviti da mu vratim. Razmahat će se na startu, a nakon toga će me vjerojatno stiskat uz kavez i tražit igru dolje, ali neću mu to dopustiti - zaključio je prvak.

Ulaznice su u prodaji putem sustava Eventim, a spektakl kreće u 20 sati. Prvi dio bit će dostupan besplatno na YouTube kanalu 24sata, dok je PPV po cijeni od 39 kuna dostupan na putem pretplate na "24sataPLUS+" sadržaj uz dodatne pogodnosti i na FNC.tv platformi.

