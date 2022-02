Nogometaši Milana kiksali su protiv posljednje Salernitane jedva odigravši 2-2. Ante Rebić zabio je pogodak za spas i nekako je bilo neminovno da će gradski rival ponovno zasjesti na vrh prvenstvene ljestvice. Ali Inter je u 26. kolu Serie A doživio težak poraz u vlastitom dvorištu izgubivši od Sassuola 0-2.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sassuolo jest dobra momčad što nanovo dokazuje iz sezone u sezonu. No, pored ovakvog Intera teško je bilo za očekivati da će, uz činjenicu da se susret igrao na Giuseppe Meazzi, proći bez dva, tri komada u mreži.

A dogodilo se upravo suprotno! Sassuolo, koji je utakmicu dočekao kao 12. momčad Serie A uz vrlo promjenjivu formu ove sezone, rastavio je Inter usred Milana, koji je sada upao u ozbiljnu krizu. Poraz od Milana, remi s Napolijem, poraz od Liverpoola... A sada i nokaut od Sassuola.

'Crno-zeleni' poveli su već u 8. minuti golom Giacoma Raspadorija.

GOL RASPADORIJA OVDJE

A već je u 26. bilo 0-2. Strijelac je bio Gianluca Scamacca, napadač koji će, prije ili kasnije, zaigrati za neki veći klub zbog iznimnih kvaliteta koje posjeduje.

GOL SCAMACCE OVDJE

Utakmica je bila prilično otvorena i premda je Inter imao inicijativu, stvorio pregršt prilika, činilo se da ne bi zabio da se igra dodatnih 90 minuta. Jer kako opravdati nemoguć promašaj Lautara Martineza iz 71. minute? Argentinac igra u potpunosti izvan forme i nije ni sjena igrača od prošle sezone kada je s Lukakuom činio najubojitiji duo talijanske lige, ali i jedan od najopakijih na svijetu.

PROMAŠAJ LAUTARA OVDJE

Inter na koncu i jest stigao do pogotka, no on je poništen nakon pregleda VAR-a. Nesuđeni strijelac bio je De Vrij u 94. minuti. Marcelo Brozović propustio je susret zbog akumuliranih kartona dok je Ivan Perišić igrao do 78. minute.

Sukus svega je da je Inter ispustio priliku ponovno zasjesti na vrh prvenstvene ljestvice, da je Milan ostao vodeći, ali i da Napoli ima sjajnu priliku u ponedjeljak protiv Cagliarija preoteti tron milanskom dvojcu i bodovno se izjednačiti s Milanom.