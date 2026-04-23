VIDEO Thunder melje i ne staje, Pistonsi došli do važne pobjede

Oklahoma City Thunder i Detroit Pistonsi došli su do pobjeda u drugim utakmicama NBA doigravanja. Dok je Thunder dominantno stigao do vodstva 2-0 protiv Phoenix Sunsa, Pistonsi su se morali svojski potruditi kako bi izbjegli katastrofu i nakon šokantnog poraza u prvoj utakmici izjednačili seriju protiv Orlando Magica.

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Thunder melje sve pred sobom

Oklahoma City je nastavio tamo gdje je stao u prvoj utakmici i uvjerljivo pobijedio Phoenix Sunse 120-107 i pove s 2-0 u seriji. Nakon nešto skromnije šuterske večeri u prvoj utakmici, Shai Gilgeous-Alexander odigrao je maestralno. Zabio je 37 koševa uz devet asistencija. Odličnu podršku imao je u Chetu Holmgrenu i Jalenu Williamsu, koji su dodali po 19 koševa.

Ipak, večer za Thunder nije prošla bez briga. Jalen Williams, koji je ove sezone već imao problema s ozljedama, u trećoj je četvrtini morao napustiti igru zbog ozljede zadnje lože i nije se vraćao na parket.

Sunsi, s druge strane, nisu pronašli rješenje za igru domaćina. Ključni problem ponovno su bile izgubljene lopte, kojih su imali čak 21, što je Oklahoma iskoristila za lake koševe. Dillon Brooks bio je najraspoloženiji kod gostiju s 30 poena, no to nije bilo dovoljno. Utakmica je prelomljena u trećoj četvrtini, koju je Thunder dobio 35-20 i stvorio nedostižnu prednost. Serija se sada seli u Phoenix, gdje će Sunsi pred svojim navijačima tražiti slamku spasa.

Detroit se probudio

Nakon što su kao prvoplasirana momčad Istoka neočekivano izgubili prvu utakmicu, Detroit Pistonsi su bili pod ogromnim pritiskom. Ipak, u drugoj su utakmici pokazali pravo lice i svladali Orlando Magic 98-83, čime je serija izjednačena na 1-1.

Ovom pobjedom Pistonsi su prekinuli najduži negativni niz u povijesti NBA doigravanja - bio im je to prvi trijumf na domaćem parketu nakon čak 11 uzastopnih poraza, a niz je trajao od 2008. godine. Junak pobjede bio je Cade Cunningham s 27 koševa, 11 asistencija i šest skokova. Za razliku od prve utakmice, kada je s 39 koševa bio usamljen, ovoga puta imao je veliku pomoć suigrača, s još petoricom koji su zabili dvoznamenkast broj poena.

Utakmica je bila izjednačena na poluvremenu (46-46), a onda je uslijedila rapsodija Pistonsa. Treću četvrtinu dobili su s nevjerojatnih 38-16, prvenstveno zahvaljujući granitnoj obrani koja je goste limitirala na samo 33 posto šuta iz igre. Kod Magica su najbolji bili Jalen Suggs s 19 i Paolo Banchero s 18 koševa. Serija se sada seli u Orlando, gdje će se u subotu igrati treća utakmica.

*uz korištenje AI-a