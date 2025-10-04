Obavijesti

VIDEO Tihi bojkot se nastavlja: Ovako su Hajdukovi nogometaši pozdravili Torcidu nakon susreta

VUKOVAR HAJDUK 0-1 Nisu Splićani briljirali na gostovanju u Vinkovcima i s igračem više su stigli do pobjede tek u 77. minuti. Navijači Hajduka u velikom su broju pohodili stadion Cibalije gdje se igrao dvoboj, a nakon utakmice su igrači Hajduka s centra zapljeskali svojim navijačima, bez da su došli podno južne tribine stadiona

igrači Hajduka s centra pozdravljaju Torcidu 00:42
igrači Hajduka s centra pozdravljaju Torcidu | Video: Davor Kovačević/24sata

SAŽETAK VUKOVAR - HAJDUK

VIDEO Pogledajte brutalan start Čaića protiv Hajduka i troboda vrijedan gol Rokasa Pukštasa!

VUKOVAR HAJDUK 0-1 Nogometaši Vukovara i splitskog kluba odigrali su zanimljivu utakmicu u Vinkovcima. Domaćin je od 25. minute igrao s igračem manje nakon isključenje Vite Čaića, ali svejedno je dobrano namučio favoriziranog gosta. Hajduk se dugo mučio, ali stigao do pobjede majstorijom Rokasa Pukštasa u 77. minuti

Vukovar-Hajduk 0-2 01:47
Vukovar-Hajduk 0-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK ISTRA - VARAŽDIN

VIDEO Pogledajte projektil koji je prekinuo nevjerojatan niz na utakmicama Istre i Varaždina

ISTRA 1961 - VARAŽDIN 1-0: U prvoj utakmici devetog kola HNL-a tri su boda ostala na Aldo Drosini nakon što je Istra 1961 s 1-0 pobijedila trećeplasirani Varaždin. Jedini gol na utakmici zabio je Stjepan Lončar, koji je u 64. minuti sjajnim dalekometnim projektilom donio tri bodova. Zanimljivo, prethodne tri utakmice između ovih klubova završili su 0-0, stoga je Lončar ovom 'bombom' stao na kraju nevjerojatnom nizu od više od 330 minuta bez gola.

Sažetak Istra Varaždin 01:45
Sažetak Istra Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SUDJELOVALO 20 MAJKI

VIDEO U Bjelovaru je po deveti put održana modna revija 'Ljepota roditeljstva'

BJELOVAR - U četvrtak je održana 9. modna revija 'Ljepota roditeljstva', u organizaciji Udruge 'Za zdravo i sretno djetinjstvo'. Sudjelovalo je 20 majki i očeva sa svojom djecom. Cilj revije dojilja je poticanje dojenja kao najprirodnijeg i najzdravijeg načina prehrane u počecima razvoja djeteta.

U Bjelovaru održana modna revija 'Ljepota roditeljstva' 00:57
U Bjelovaru održana modna revija 'Ljepota roditeljstva' | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

