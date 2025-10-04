U VINKOVCIMA
VIDEO Tihi bojkot se nastavlja: Ovako su Hajdukovi nogometaši pozdravili Torcidu nakon susreta
VUKOVAR HAJDUK 0-1 Nisu Splićani briljirali na gostovanju u Vinkovcima i s igračem više su stigli do pobjede tek u 77. minuti. Navijači Hajduka u velikom su broju pohodili stadion Cibalije gdje se igrao dvoboj, a nakon utakmice su igrači Hajduka s centra zapljeskali svojim navijačima, bez da su došli podno južne tribine stadiona
