Obavijesti

Sport

Komentari 2
POGLEDAJTE

VIDEO Toma Bašić startao za Lazio prvi put nakon 2023. i odmah fantastično asistirao!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Toma Bašić startao za Lazio prvi put nakon 2023. i odmah fantastično asistirao!
2
Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-

Ovo je Hrvatu bio prvi start za Lazio nakon 5. prosinca 2023. kada je počeo susret protiv Genoe u Kupu. Bašić je u 67. minuti izašao iz igre pri rezultatu 2-1, a samo šest minuta nakon toga Lazio je primio gol.

Fantastičnu utakmicu odigrali su Lazio i Torino i remizirali 3-3. Dva gola pala su u sudačkoj nadoknadi, a Toma Bašić sjajno je iskoristio priliku koju je dobio od prve minute i asistirao za drugi gol Lazija. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Majstorija Tome Bašića VIDEO
Majstorija Tome Bašića | Video: Instagram/Ioan Gruffudd

Poveli su gosti golom Simeonea u 16. minuti, ali preokrenuo je domaćin preko Cancellierija (24. i 40.). Hrvatski veznjak fantastičnom je dijagonalom pronašao suigrača u prostoru, a Cancellieri je potom izvrtio čuvara pa zabio za 2-1. 

Asistenciju Bašića pogledajte OVDJE

Ovo je Hrvatu prvi start za Lazio nakon 5. prosinca 2023. kada je počeo susret protiv Genoe u Kupu. Bašić je u 67. minuti izašao iz igre pri rezultatu 2-1, a samo šest minuta nakon toga Lazio je primio gol. 

Bivši veznjak Hajduka stigao je u Rim u kolovozu 2021., a dosad je za Lazio odigrao 72 utakmice i zabio dva gola, uz tri asistencije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Zlatane, gdje ih držiš? Ibra se za rođendan počastio novim Ferrarijem: 'Nikad ih ne perem'
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih držiš? Ibra se za rođendan počastio novim Ferrarijem: 'Nikad ih ne perem'

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
Tajna Modrićeve dugovječnosti: 'Prije utakmica jede poseban obrok. Ovo je njegov jelovnik'
PAZI NA SVAKI SEGMENT

Tajna Modrićeve dugovječnosti: 'Prije utakmica jede poseban obrok. Ovo je njegov jelovnik'

Trenira s maskama za hipoksiju • U rijetkim prilikama ‘zgriješi’ pa pojede samo komadić palačinke s namazom • Ima čudesnu genetiku
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025