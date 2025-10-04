VIDEO Toma Bašić startao za Lazio prvi put nakon 2023. i odmah fantastično asistirao!

Fantastičnu utakmicu odigrali su Lazio i Torino i remizirali 3-3. Dva gola pala su u sudačkoj nadoknadi, a Toma Bašić sjajno je iskoristio priliku koju je dobio od prve minute i asistirao za drugi gol Lazija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Poveli su gosti golom Simeonea u 16. minuti, ali preokrenuo je domaćin preko Cancellierija (24. i 40.). Hrvatski veznjak fantastičnom je dijagonalom pronašao suigrača u prostoru, a Cancellieri je potom izvrtio čuvara pa zabio za 2-1.

Ovo je Hrvatu prvi start za Lazio nakon 5. prosinca 2023. kada je počeo susret protiv Genoe u Kupu. Bašić je u 67. minuti izašao iz igre pri rezultatu 2-1, a samo šest minuta nakon toga Lazio je primio gol.

Bivši veznjak Hajduka stigao je u Rim u kolovozu 2021., a dosad je za Lazio odigrao 72 utakmice i zabio dva gola, uz tri asistencije.