Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Top 12 Oršićevih golova: Ovako zabija 'ubojica velikana'
Foto: Igor Šoban, Goran Stanzl/PIXSELL, Arenasport/screenshot

Mislav Oršić dodao Bayern na popis žrtava! Senzacionalan gol za Pafos u Ligi prvaka. Pogledajte njegovih 12 najboljih golova koji su materijal za TV špice, jedan do drugoga

Pozamašnom popisu klubova, na kojem su od ranije bili Atalanta, Sevilla, Chelsea, CSKA Moskva, Dinamo Kijev, Milan, Šahtar, Tottenham i Villarreal, između ostalih, Mislav Oršić (32) u utorak je dodao i Bayern München. Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac, nekadašnja Dinamova ikona, zabila je fenomenalan gol za Pafos u porazu 5-1 u Ligi prvaka, što mu je bio sedmi gol u 14. nastupu u glavnoj fazi toga natjecanja, i jubilarni 30. u svim fazama europskih kupova!

Tim povodom podsjetili smo se nekih od najljepših golova njegove karijere, a bilo ih je. Ideju da krenemo s Top 5 proširili smo na sedam, pa 10 i završili na 12 najljepših, jedan ljepši od drugoga, a poredali smo ih kronološki.

Hajduk, 12. rujna 2020.

Pandemijski derbi na Poljudu i najava munjevite desnice koja će dominirati idućih godina. 

VIDEO OD 2:34

Varaždin, 4. listopada 2020.

Na gostovanju u Baroknom gradu Mislav je sprašio dva slobodnjaka za preokret "modrih" od kojih je drugi s 30 metara bio pravi "bombon".

VIDEO OD 1:57

Hajduk, 27. siječnja 2021.

Gotovo pa kopija poljudskog gola, samo na Maksimiru.

VIDEO OD 0:16

Viktoria Plzen, 21. veljače 2021.

Peta Brune Petkovića kroz šumu nogu i gol koji je nagovijestio preokret protiv češkog sastava u šesnaestini finala Europske lige.

VIDEO OD 1:34

Tottenham, 18. ožujka 2021.

Mjesec dana kasnije utakmica koja je obilježila njegovu karijeru. Prazni Maksimir, ali puno srce navijača pred malim ekranima. Jedan, drugi pa treći. Doktorska disertacija za rušenje Spursa i nevjericu Joséa Mourinha. Izaberite najljepši.

Slaven Belupo, 25. rujna 2021.

Petković je opet kreirao gol, a Mislav ga zavukao kung-fu udarcem u Koprivnici koji je golmana ostavio ukopanog.

VIDEO OD 2:12

BSK Bijelo Brdo, 27. listopada 2021.

Nije HNL nego Kup, ali je i gol koji se ne viđa svaki dan. Ravno iz kornera u dramatičnoj pobjedi u Slavoniji.

VIDEO OD 4:07

West Ham, 9. prosinca 2021.

Englezima je nastavio pakostiti te jeseni u Londonu, kad je već u trećoj minuti iz nemogućeg kuta zabio eurogol koji je srušio West Ham.

Chelsea, 6. rujna 2022.

Sezonu poslije scena je bila Liga prvaka, a Oršić jednako raspucan. Chelsea je pao u Maksimiru njegovim golom nakon trka preko pola terena. Njime je i neizravno smijenio Thomasa Tuchela.

Milan, 14. rujna 2022.

Koprodukcija Petković - Oršić na velebnom San Siru i gol kao na haklu. No taj put nije bio pretjerano sretan jer su "modri" izgubili 3-1.

Maroko, 17. prosinca 2022.

Jedan od svega dva gola za reprezentaciju, ali i jedan od najvažnijih u njenoj povijesti. Za brončanu medalju u Katru, na laganu "rolicu" Marka Livaje, i trijumf nad Marokom 2-1.

VIDEO OD 1:04

Bayern, 30. rujna 2025.

- Lopta je isprva išla ravno, a onda je poprimila drugačiju putanju. Vidite relativno kasno da je skrenula udesno. Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu govorim - pokušao je objasniti Manuel Neuer činjenicu da se nije ni pomaknuo na novi Oršićev projektil i jedinu svijetlu točku Ciprana u visokom porazu.

VIDEO OD 6:38

