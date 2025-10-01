VIDEO Top 12 Oršićevih golova: Ovako zabija 'ubojica velikana'

Pozamašnom popisu klubova, na kojem su od ranije bili Atalanta, Sevilla, Chelsea, CSKA Moskva, Dinamo Kijev, Milan, Šahtar, Tottenham i Villarreal, između ostalih, Mislav Oršić (32) u utorak je dodao i Bayern München. Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac, nekadašnja Dinamova ikona, zabila je fenomenalan gol za Pafos u porazu 5-1 u Ligi prvaka, što mu je bio sedmi gol u 14. nastupu u glavnoj fazi toga natjecanja, i jubilarni 30. u svim fazama europskih kupova!

Tim povodom podsjetili smo se nekih od najljepših golova njegove karijere, a bilo ih je. Ideju da krenemo s Top 5 proširili smo na sedam, pa 10 i završili na 12 najljepših, jedan ljepši od drugoga, a poredali smo ih kronološki.

Hajduk, 12. rujna 2020.

Pandemijski derbi na Poljudu i najava munjevite desnice koja će dominirati idućih godina.

VIDEO OD 2:34

Varaždin, 4. listopada 2020.

Na gostovanju u Baroknom gradu Mislav je sprašio dva slobodnjaka za preokret "modrih" od kojih je drugi s 30 metara bio pravi "bombon".

VIDEO OD 1:57

Hajduk, 27. siječnja 2021.

Gotovo pa kopija poljudskog gola, samo na Maksimiru.

VIDEO OD 0:16

Viktoria Plzen, 21. veljače 2021.

Peta Brune Petkovića kroz šumu nogu i gol koji je nagovijestio preokret protiv češkog sastava u šesnaestini finala Europske lige.

VIDEO OD 1:34

Tottenham, 18. ožujka 2021.

Mjesec dana kasnije utakmica koja je obilježila njegovu karijeru. Prazni Maksimir, ali puno srce navijača pred malim ekranima. Jedan, drugi pa treći. Doktorska disertacija za rušenje Spursa i nevjericu Joséa Mourinha. Izaberite najljepši.

Slaven Belupo, 25. rujna 2021.

Petković je opet kreirao gol, a Mislav ga zavukao kung-fu udarcem u Koprivnici koji je golmana ostavio ukopanog.

VIDEO OD 2:12

BSK Bijelo Brdo, 27. listopada 2021.

Nije HNL nego Kup, ali je i gol koji se ne viđa svaki dan. Ravno iz kornera u dramatičnoj pobjedi u Slavoniji.

VIDEO OD 4:07

West Ham, 9. prosinca 2021.

Englezima je nastavio pakostiti te jeseni u Londonu, kad je već u trećoj minuti iz nemogućeg kuta zabio eurogol koji je srušio West Ham.

Chelsea, 6. rujna 2022.

Sezonu poslije scena je bila Liga prvaka, a Oršić jednako raspucan. Chelsea je pao u Maksimiru njegovim golom nakon trka preko pola terena. Njime je i neizravno smijenio Thomasa Tuchela.

Milan, 14. rujna 2022.

Koprodukcija Petković - Oršić na velebnom San Siru i gol kao na haklu. No taj put nije bio pretjerano sretan jer su "modri" izgubili 3-1.

Maroko, 17. prosinca 2022.

Jedan od svega dva gola za reprezentaciju, ali i jedan od najvažnijih u njenoj povijesti. Za brončanu medalju u Katru, na laganu "rolicu" Marka Livaje, i trijumf nad Marokom 2-1.

VIDEO OD 1:04

Bayern, 30. rujna 2025.

- Lopta je isprva išla ravno, a onda je poprimila drugačiju putanju. Vidite relativno kasno da je skrenula udesno. Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu govorim - pokušao je objasniti Manuel Neuer činjenicu da se nije ni pomaknuo na novi Oršićev projektil i jedinu svijetlu točku Ciprana u visokom porazu.

VIDEO OD 6:38