VIDEO Topovski udar ozlijedio navijača u okršaju Krame i Belje

Nogometaši Bayerna pred svojim su navijačima svladali Heidenheim 4-2 u dvoboju 11. kola njemačke Bundeslige i time su privremeno došli na čelo ljestvice.

Bavarci imaju 29 bodova, jedan više od Bayera, ali momčad iz Leverkusena tek treba odigrati svoju utakmicu 11. kola, u kojem će u nedjelju ugostiti Union Berlin.

Bayern je na poluvremenu vodio protiv Heidenheima 2-0, a oba pogotka postigao je Harry Kane (14, 44) uz asistencije Leroya Sanea. Iako se nije činilo da će se to dogoditi, gosti su s dva brza pogotka Tima Kleindiensta (67) i Jan-Niklasa Bestea (70) uspjeli izjednačiti na 2-2. No, Bavarci su odgovorili s dva pogotka do kraja dvoboja za konačnih 4-2, a strijelci su bili Raphael Guerreiro (72) i Maxim Choupo-Moting (85).

Foto: LEONHARD SIMON

Stuttgart je pred svojim navijačima svladao Borussiju Dortmund s 2-1 i tako se izdvojio na trećem mjestu s 24 boda, dok su gosti ostali na 21 bodu. Chris Fuhrich je u 11. minuti propustio realizirati kazneni udarac za vodstvo Stuttgarta, što su gosti iskoristili za vodeći pogodak u 36. minuti, a strijelac je bio Niclas Fullkrug.

Domaći su do poluvremena uspjeli izjednačiti preko Deniza Undava (42), a osmu pobjedu Stuttgartu donio je Serhou Guirassy precizno izvedenim kaznenim udarcem u 83. minuti.

Augsburg i Hoffenheim su podijelili po bod za dvoboj koji je završio 1-1. Gosti su poveli u 23. minuti golom Wouta Weghorsta, a kapetan Augsburga Ermedin Demirović je izjednačio u 53. minuti.

Andrej Kramarić je u gostujućoj momčadi igrao od 70. minute, dok je Dion Drena Beljo ubilježio nastup za Augsburg ušavši u sučevom dodatku na kraju utakmice.

Treba spomenuti da je susret obilježila velika nesreća na tribini. Jedan navijač Hoffenheima ozlijeđen je nakon što je pored njega puknuo topovski udar, javio je Kicker. Susret je nakon sat vremena bio prekinut, a nastavio se jednom kada je navijaču pružena pomoć.

Darmstadt i Mainz su odigrali utakmicu bez pogodaka, a kod domaćina je Bartol Franjić odigrao cijelu utakmicu.