VIDEO Torcida spremna: Stigli su do Poljuda u glasnom korteu

Iako njihovi miljenici iz prve utakmice imaju dva gola zaostatka (4-2), Torcidu to uopće neće smetati te će im pomoći na putu do plasmana u Konferencijsku ligu protiv Villarreala. U korteu su Zrinsko-Frankopanskom ulicom došli do Poljuda gdje će sa sjevera bodriti 'bile' najmanje 90 minuta.

Video kortea možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Koreografija Torcide

- Pripadnici Torcide, navijači Hajduka, pred našim klubom danas je velika utakmica, a pred nama najvažniji zadatak - da Hajduku budemo najsnažniji vitar u leđa i 12. igrač s tribina! Danas ne štedimo ni glasnice ni dlanove! Svi sa šalovima i bilin majicama, do pobjede s poderanim glasnicama! Hajduče znaj, još nije kraj! - bila je poruka Torcide ususret utakmici.

Na prošloj europskoj utakmici kod kuće su navijači Hajduka priredili veličanstvenu koreografiju, a tko zna što je sad na repertoaru.

