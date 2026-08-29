VIDEO Tottenham potrošio skoro 400 milijuna €. Opet izgubio...

U posljednjem subotnjem susretu 2. kola engleskog nogometnog prvenstva Newcastle United je na gostovanju pobijedio Tottenham sa 2-0. Gosti su poveli u 62. minuti golom Anthonyja Elange, a pobjedu "Svraka" potvrdio je Yoane Wissa u 72. minuti. Nakon što je u prvom kolu remizirao 2-2 protiv Liverpoola, Newcastle je upisao prvu pobjedu, dok su Spursi zabilježili i drugi poraz.

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Foto: NEIL HALL

Tottenham je tijekom ovogodišnjeg ljetnog prijelaznog roka napravio ozbiljan remont igračkog kadra, a ambicije najbolje potvrđuje novac uložen u pojačanja. Londonski klub dosad je na odštete izdvojio čak 354,7 milijuna eura.

Najskuplje pojačanje stiglo je upravo iz Newcastlea. Spursi su za Sandra Tonalija izdvojili 108 milijuna eura, dok su Mateus Fernandes, Sávio i Jan Paul van Hecke zajedno koštali više od 240 milijuna eura.

Tottenham je istovremeno doveo i nekoliko igrača bez plaćanja odštete. Na taj su način u klub stigli Andrew Robertson, Marcos Senesi i Martin Dúbravka, dok je Omar Marmoush londonsku momčad pojačao kroz jednogodišnju posudbu iz Manchester Cityja.