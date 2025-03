VIDEO Tri gola i dva poništena radi VAR-a. Pogledajte kako je Hajduk slavio protiv Gorice

'BILI' OPET NA VRHU

VIDEO Igrači Hajduka stigli pod sjever. Torcida im je zapjevala HAJDUK - GORICA 2-1 Splitski nogometaši pobijedili su Goricu u 25. kolu HNL-a pa ponovno zasjeli na vrh prvenstvene ljestvice. Gorici su poništena dva gola, no Splićani su stigli do vrijedne pobjede. Nakon susreta zaputili su se do sjeverne tribine, a Torcida je uzvratila pjesmom i navijanjem

