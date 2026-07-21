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ODUŠEVLJENI PREDSJEDNIK

VIDEO Trump: Jedva čekam da opet ugostimo SP! Nije bilo ni prosvjeda, Infantino ne vjeruje

WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je organizaciju Mundijala za koji kaže kako je bio pet puta bolji od bilo kojeg dosad. "Gianni Infantino nije mislio da može biti bez ikakvih poteškoća, nije bilo kriminala ni prosvjeda. Jedva čekam da ga opet ugostimo, ali mislim da idući ne možemo". Inače, u Tijuani pred kampom Iranaca ljudi su prosvjedovali su zbog lošeg njihova tretmana.

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Trump kaže kako je ovo bilo najuspiješnije SP ikada VIDEO
Trump kaže kako je ovo bilo najuspiješnije SP ikada | Video: 24sata/Reuters
DALMACIJA NA UDARU

VIDEO Nevrijeme na Korčuli! 'Za šest minuta nam je more došlo do kuća. Sve je poplavljeno'

KORČULA - Za šest minuta more nam je došla do kuća u prvom redu do mora. S druge strane je oseka, brodovi su doslovno na dnu, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimke plime i oseke na Korčuli. Za dubrovačko-neretvansku regiju, kojoj pripada i Korčula, DHMZ je za utorak popodne izdao narančasti meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena.

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Nevrijeme na Korčuli VIDEO
Nevrijeme na Korčuli | Video: Čitatelj 24sata
STARI GRAD POPLAVLJEN

VIDEO Meteotsunami na Hvaru! More preplavilo ulice: 'Na cesti je u sekundi bilo 30 cm mora...'

Opet meteotsunami u Jadranu! U Starom Gradu na Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. Čitatelji su nam poslali snimke na kojima se vidi kako je more preuzelo kopno... "Razina mora podignula se u svega nekoliko minuta za više od 1,5 metra. Na cesti uz gradsku rivu u sekundi je bilo više od 30 cm mora. Prethodilo je više manjih podizanja i spuštanja mora", kaže nam čitatelj. Za splitsku regiju, kojoj pripada i Hvara, DHMZ je za utorak popodne izdao najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena.

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Meteotsunami na Hvaru VIDEO
Meteotsunami na Hvaru | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': U bolnicama nedostaje čistača i čistačica. Mnogi su na bolovanju

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Grom je udario ženu koja je nosila suncobran jutros na plaži u kampu na Krku, a do dolaska helikoptera hitne pomoći reanimiranjem i masažom srca spasili su je suprug i spasilac Dubravko Marić. Spasilac Marić za 24 sata kaže da je prije toga imala slabe znakove života koji su nestajali te da je bila u nesvijesti. Meteotsunami pogodio Mali Lošinj, plivala riva, more ušlo u objekte, sve je trajalo 20-ak minuta. Nedostaje čistača i čitačicama u bolnicama, mnogi su na bolovanju ili daju otkaz kako bi išli na more raditi u sezoni pa se vraćaju.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': U bolnicama nedostaje čistača i čistačica. Mnogi su na bolovanju VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': U bolnicama nedostaje čistača i čistačica. Mnogi su na bolovanju | Video: 24sata/Video
SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO Ludnica u Barceloni nakon finala: Navijači bakljama i vatrometom proslavili naslov

BARCELONA - Španjolci su burno proslavili naslov svjetskog prvaka. Bio im je to drugi naslov u povijesti, a navijači su u velikom broju izašli na ulice kako bi proslavili golem uspjeh. Palili su baklje, mahali zastavama i priređivali vatromet, a Barcelona je do ranih jutarnjih sati slavila minimalnu pobjedu 1-0 "furije” nad Argentinom.

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Slavlje na ulicama Barcelone nakon pobjede Španjolske VIDEO
Slavlje na ulicama Barcelone nakon pobjede Španjolske | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Vlasnik svinja najavio tužbu

Vlasnik 340 usmrćenih crnih svinja dovezenih iz Slavonije u Jalžabet Dražen Lozić tužit će ministarstvo poljoprivrede, Muškarac je smrtno stradao u požaru koji je noćas izbio u stanu na četvrtom katu zgrade u zagrebačkom Borovju,

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Vlasnik svinja najavio tužbu VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Vlasnik svinja najavio tužbu | Video: 24sata/Video

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