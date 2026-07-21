ODUŠEVLJENI PREDSJEDNIK
VIDEO Trump: Jedva čekam da opet ugostimo SP! Nije bilo ni prosvjeda, Infantino ne vjeruje
WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je organizaciju Mundijala za koji kaže kako je bio pet puta bolji od bilo kojeg dosad. "Gianni Infantino nije mislio da može biti bez ikakvih poteškoća, nije bilo kriminala ni prosvjeda. Jedva čekam da ga opet ugostimo, ali mislim da idući ne možemo". Inače, u Tijuani pred kampom Iranaca ljudi su prosvjedovali su zbog lošeg njihova tretmana.