VIDEO Tudorov debi iz noćne more: Arsenal utrpao četiri gola Tottenhamu u derbiju Londona!

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Tudor debitirao je na klupi Tottenhama domaćim porazom od vodećeg Arsenala sa 1-4 u susretu 27. kola Premier lige.

Tudor nije mogao imati teži debi na klupi Spursa. S druge strane je stajao "omraženi" susjed iz sjevernog Londona i trenutačni lider Arsenal.

Tottenham je u derbi ušao bez desetorice ozlijeđenih i nizom od osam utakmica bez pobjede, te kao jedini klub iz Premier lige koji ove godine nije ostvario pobjedu. Spursima je ovo najgori početak kalendarske godine otkako nisu uspjeli pobijediti ni u jednoj od prvih 10 utakmica 1994. godine.

Foto: David Klein/REUTERS

Arsenal je već u sedmoj minuti imao odličnu priliku, ali je Viktor Gyokeres pucao pored gola. Deset minuta kasnije opasno je zaprijetio i William Saliba, ali nedovoljno precizno. Bolju igru "Topnici" su okrunili vodstvom u 32. minuti, a pogodak je postigao Eberechi Eze.

No, samo dvije minute kasnije Tottenham je izjednačio. Randal Kolo Muani je "ukrao" loptu Declanu Riceu, Francuz je potom ušao u kazneni prostor i preciznim, niskim udarcem svladao Rayu za svoj prvi pogodak u Premier ligi.

Do kraja poluvremena više nije bilo golova, no već u 47. minuti gosti stižu do nove prednosti. Jurrien Timber ubacio je s desne strane, a Viktor Gyokeres je s ruba kaznenog prostora pogodio za novo vodstvo gostiju.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Samo pet minuta kasnije Kolo Muani je ponovo zatresao mrežu lidera prvenstva, no ovoga puta pogodak je poništen zbog prekršaja u napadu. Arsenal je veliki korak prema nova tri boda napravio u 61. minuti kada je Eze zabio svoj drugi gol na utakmici, čak peti protiv Tottenhama nakon što je u prvom susretu upisao hat-trick.

Tudorova momčad je u 84. minuti mogla zakomplicirati završnicui, ali je Raya sjajnom reakcijom obranio udarac Richarlisona u 84. minuti. Točku na "i" stavio je Gyokeres pogodivši u sudačkoj nadoknadi za 4-1. Bio je to njegov deseti pogodak u Premier ligi ove sezone, više od bilo kojeg drugog igrača Arsenala.