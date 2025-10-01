VIDEO Tudorov igrač zabio sjajan gol škaricama, Juve je kiksao. 'Imamo i mi slabosti'

Juventus je bio na pragu prve pobjede u novoj sezoni Lige prvaka, no dramatična završnica u Španjolskoj ostavila je gorak okus. Momčad Igora Tudora odigrala je 2-2 na gostovanju kod Villarreala, primivši izjednačujući pogodak u 90. minuti. Hrvatski strateg je u danima uoči utakmice zračio optimizmom, no nakon posljednjeg sučevog zvižduka morao je analizirati još jedan remi, treći uzastopni u svim natjecanjima. Unatoč razočaranju, Tudor je ostao pragmatičan, svjestan da je pred njegovom momčadi još dug put.

Utakmica je za Juventus krenula loše. Villarreal je poveo već u 18. minuti golom Georgesa Mikautadzea, što je bio i rezultat prvog poluvremena. Tudorova momčad djelovala je nervozno u završnoj trećini terena, s previše pogrešaka u ključnim trenucima.

Međutim, ulaskom u drugo poluvrijeme, Juventus je pokazao potpuno drugačije lice. U samo deset minuta uslijedio je ekspresni preokret. Prvo je Federico Gatti škaricama izjednačio rezultat, da bi potom Francisco Conceição, koji je ušao u igru, donio vodstvo od 2:1. Činilo se da će "Stara dama" konačno upisati pobjedu i tri ključna boda, no domaća momčad nije odustajala. U jeku Juventusovih pokušaja da sačuva prednost, u 90. minuti, nakon kornera, Renato Veiga pogađa za konačnih 2-2 i donosi veliko slavlje domaćim navijačima, a tugu gostima iz Torina.

- Šteta, to je dio igre. Ne smijete ostati bez pobjede u posljednjim sekundama zbog takvog kornera. Uzet ćemo ovaj bod i ići dalje -rekao je hrvatski trener.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Otkrio je što je poručio igračima na poluvremenu pri zaostatku.

- Tražio sam od igrača da ostanu pozitivni. Chico (Conceição) je ušao i napravio razliku. Učinili smo što smo mogli, uz nekoliko pogrešaka, što je razumljivo. Šteta, jer su bile posljednje sekunde.

Jedan od aspekata koji ga je posebno razočarao bila je nervoza u napadu.

- Slažem se. Bilo je previše nervoze u posljednjih nekoliko metara. Promašili smo neka jednostavna dodavanja, unatoč dobroj pripremi za utakmicu.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Ipak, pohvalio je svoju obranu:

- Trojica braniča igraju bolje od bilo koga drugog. Držali su momčad tijekom cijele utakmice. Međutim, moramo biti agresivniji kod drugih lopti."

Na kraju je zaključio s dozom realnosti.

- Kad primiš gol u zadnjoj minuti, uvijek postoji razočaranje i žaljenje. Ali mi naporno radimo, nastavljamo dalje. Ekipa je tu. Bilo bi sjajno igrati 90 minuta na visokoj razini, ali nije lako. Imamo i mi svoje slabosti.

Juventus je tako osvojio drugi bod u Ligi prvaka i sada se okreće velikom derbiju Serie A protiv Milana.