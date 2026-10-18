U Koprivnici se igra zadnji susret 10. kola HNL između Dinama i domaćeg Slaven Belupa
NEMA LABAVO
VIDEO Beljo nemilosrdno trpa. Protiv Slavena zabio je već dva
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U tijeku je zadnja utakmica 10. kola HNL-a u Koprivnici između Slaven Belupa i Dinamo. Dinamo vodi s 3-1.
Imao je bolje prilike u početku domaćin, no Dinamo je poveo u 16. minuti.
Beljo je dobio loptu u šesnaestercu i odložio na stranu do Danija Rodrigueza čiji udarac se od igrača Slavena odbio i prevario Čovića. Rodriguez je gol proslavio premetom.
Na 2-0 povisio je Dion Drena Beljo iz kaznenog udarca u 31. minuti. Rodriguez je ovaj put izborio kazneni udarac.
Već u 40. minuti je 3-0. Sada je Oršić sjajno pronašao Belju koji je glavom pogodio za 3-0.
U 45. minuti Slaven Belupo je smanjio na 3-1 golom Jona Mersinaja u 45. minuti.
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