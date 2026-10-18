Obavijesti

Sport

Komentari 2
NEMA LABAVO

VIDEO Beljo nemilosrdno trpa. Protiv Slavena zabio je već dva

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Beljo nemilosrdno trpa. Protiv Slavena zabio je već dva
Foto: MAXSport
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Koprivnici se igra zadnji susret 10. kola HNL između Dinama i domaćeg Slaven Belupa

Admiral

U tijeku je zadnja utakmica 10. kola HNL-a u Koprivnici između Slaven Belupa i Dinamo. Dinamo vodi s 3-1. 

Imao je bolje prilike u početku domaćin, no Dinamo je poveo u 16. minuti. 

Beljo je dobio loptu u šesnaestercu i odložio na stranu do Danija Rodrigueza čiji udarac se od igrača Slavena odbio i prevario Čovića. Rodriguez je gol proslavio premetom. 

Na 2-0 povisio je Dion Drena Beljo iz kaznenog udarca u 31. minuti. Rodriguez je ovaj put izborio kazneni udarac.  

Već u 40. minuti je 3-0. Sada je Oršić sjajno pronašao Belju koji je glavom pogodio za 3-0.  

U 45. minuti Slaven Belupo je smanjio na 3-1 golom Jona Mersinaja u 45. minuti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom
ŠTO ĆE REĆI ASHLYN?

FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom

Španjolski mediji objavili su da je Vinicius organizirao tulum na koji je pozvao djevojke, a tamo je bio i Jude Bellingham. Navodno se tamo ljubio s djevojkom koja nije Ashlyn Castro, njegova sadašnja cura
Hajduk - Varaždin 1-0: Uporni 'bili' teško slomili Varaždince
POGLEDAJTE GOL

Hajduk - Varaždin 1-0: Uporni 'bili' teško slomili Varaždince

HAJDUK - VARAŽDIN 1-0 Varaždinski nogometaši dugo su odolijevali napadima Splićana, no u samoj završnici su ipak 'pukli'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026