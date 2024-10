VIDEO U Sarajevu bijesni zbog suđenja u derbiju. Zekić: Ako ja sad počnem pričati o tome...

Šest golova, dva penala i pregršt velikih prilika. Široki Brijeg i Sarajevo (3-3) odigrali su sjajnu utakmicu u 8. kolu bosanskohercegovačkog prvenstva. Ipak, bez obzira na VAR koji je ove sezone debitirao u tamošnjoj ligi, opet se vuku sudački repovi.

VIDEO: Sažetak utakmice

Oba kluba imala su kritike na račun suđenja suca Dragana Petrovića. U završnici utakmice Široki je imao veliku priliku, domaćini su bili uvjereni da su zabili, ali sudac je procijenio kako lopta nije prešla gol-liniju. S druge strane, sudac je gostima poništio gol u 70. minuti zbog zaleđa nakon konzultacija s VAR-om, a mišljenja su i da su trebali dobiti jedanaesterac. Žestoko su prosvjedovali, no nije urodilo plodom.

Nakon utakmice objavili su kratko, ali oštro propćenje.

"Svima je jasno. Očekujemo reakciju nadležnih institucija u zaštiti bh. nogometa od sustavnog rušenja."

I trenera Sarajeva Zorana Zekića upitali su o suđenju.

- Gledajte, ako ja krenem pričati o tome sad onda idemo u pogrešnom smjeru. Moje je da se bavim igračima i stvarima na terenu. Ne želim se uvlačiti u to.

Široki je poveo u 12. minuti iz penala, a onda je uslijedio preokret Sarajeva. Guliashvili je utrpao dva gola krajem prvog i početkom drugog dijela. Iličić je izjednačio u 79., no Đorđević pet minuta kasnije vraća gostima vodstvo. No, uzbuđenju nije bilo kraja. Matić je u 86. minuti izjednačio na 3-3. A onda drama u završnici.

Prvo je Širokom poništen gol u drugoj minuti sudačke nadoknade, a četiri minute kasnije VAR je ražalostio i goste. No, još više ih je razbjesnila situacija iz 70. minute kada je gol Renana Oliveire poništen zbog zaleđa.

Zekić nije htio o suđenju, ali je jasno dao do znanja nekim igračima da bi mogli na hlađenje.

- Te golove primamo na nekakve ničije lopte. Konfuzija da mi to nije jasno. Ne znam jeste li primjetili, kod drugog gola lopta je išla 60 metara. Mogli smo se postaviti puno bolje. Pokušavam to igračima objasniti. To su detalji u kojima patimo. Rekao sam prije dva mjeseca da ćemo doći u neku vrstu krize. Mentalni pristup nam nije čist kao što bih ja htio. Ima detalja o kojima ćemo razgovarati, neki igrači dobijaju možda malo previše šanse.