VIDEO Uremović skrivio penal, Hertha izgubila u M'gladbachu

U prvom susretu trećeg kola Bundeslige nogometaši Borussije iz Moenchengladbacha svladali su s 1-0, na domaćem terenu, berlinsku Herthu.

Pogodak odluke postigao je Plea u 34. minuti iz jedanaesterca, a jedan od gostujućih tragičara bio je povremeni hrvatski reprezentativac Filip Uremović. On je, naime, u 69. minuti skrivio kazneni udarac što mu je bio ujedno i drugi žuti karton. Hofmannov udarac s 11 metara obranio je Christensen, no njegova momčad nije uspjela doći ni do počasnog gola.

Video možete pogledati OVDJE.

Do 57. minute za goste je igrao Ivan Šunjić.

Borussia (M) je upisala drugu pobjedu na startu sezone te ima jedan remi, a ujedno je, uz utakmicu više od ostalih, privremeno skočila na prvo mjesto ljestvice. Hertha ima remi i dva poraza.

