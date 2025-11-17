RASPJEVANI UOČI UTAKMICE
VIDEO Usred Podgorice odjekuje 'Lupi petama'! Pogledajte kako hrvatski navijači pjevaju u glas
PODGORICA - Nedaleko od stadiona Pod Goricom više stotina hrvatskih navijača zagrijavalo je glasnice u jednom pubu, a domaćini su se pobrinuli da im bude što ugodnije pa im DJ pušta navijačke i domoljubne pjesme. Navijački klub Mi Hrvati objavio je kako je to izgledalo kad se čuo svevremenski hit "Lupi petama, reci 'evo sve za Hrvatsku'" Prljavog kazališta.
