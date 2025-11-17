Obavijesti

Sport

Komentari 1
RASPJEVANI UOČI UTAKMICE

VIDEO Usred Podgorice odjekuje 'Lupi petama'! Pogledajte kako hrvatski navijači pjevaju u glas

PODGORICA - Nedaleko od stadiona Pod Goricom više stotina hrvatskih navijača zagrijavalo je glasnice u jednom pubu, a domaćini su se pobrinuli da im bude što ugodnije pa im DJ pušta navijačke i domoljubne pjesme. Navijački klub Mi Hrvati objavio je kako je to izgledalo kad se čuo svevremenski hit "Lupi petama, reci 'evo sve za Hrvatsku'" Prljavog kazališta.

Pokretanje videa...

Hrvatski navijači u Podgorici 00:44
Hrvatski navijači u Podgorici | Video: CFE - Mi Hrvati

Prijenos utakmice Crna Gora - Hrvatska možete pratiti OVDJE.

SVEČANI PROGRAM

VIDEO 'Zapalimo svijeće diljem Hrvatske, neka obasjaju put u bolje sutra. Zapamtite Vukovar'

Uoči obilježavanja Dana sjećanja, građani diljem zemlje pale svijeće u spomen na poginule. Zagrepčani će i ove godine Vukovaru i Škabrnji odati počast mimohodom i paljenjem svijeća duž Vukovarske ulice. U 18:30 počeo je svečani program u kojem sudjeluju postrojbe Hrvatske vojske i policija, a slijedi i glazbeni dio programa. Nakon himne govor je držao povjesničar Ivan Samardžija. 'Zapalimo tisuće svijeća diljem domovine, neka obasjavaju put u bolje sutra. Zapamtite Vukovar', rekao je. Hrvatski branitelji donijeli su vukovarsko svjetlo mira iz Vukovara 8. studenog ove godine. Zapalit će ga Damir Batarelo, sin Josipa Batarela.

Pokretanje videa...

Zagreb tradicionalno odao počast gradu heroju Vukovaru 00:40
Zagreb tradicionalno odao počast gradu heroju Vukovaru | Video: Iva Tomas/24sata
POGLEDAJTE REAKCIJE

VIDEO Stotine motorista prošlo kroz Slavonski Brod za Vukovar: Razveselili su one najmlađe

U utorak se obilježava 34 godine od pada Vukovara, a svaki 18. u studenome okupi tisuće ljudi u gradu. Među njima su i brojni motoristi koji su danas prošli kroz Slavonski Brod na putu za Vukovar

Pokretanje videa...

Kroz Slavonski Brod je prošla motociklistička karavana za Vukovar 00:31
Kroz Slavonski Brod je prošla motociklistička karavana za Vukovar | Video: Franjo Lepan/24sata
UOČI OBLJETNICE

VIDEO Armada je mimohodom kroz Rijeku odala počast Gradu Heroju. Zapalili su i baklje...

RIJEKA Armada je odala počast žrtvama Vukovara i Škabrnje te je organizirala mimohod od murala posvećenom Gradu Heroju u Vukovarskoj ulici do Mosta hrvatskih branitelja na delti. Na muralu i duž ulice su zapaljene svijeće u sjećanje na žrtve Domovinskog rata. Riječani su zapalili i baklje te sa zastavama hodali kroz grad, a kod mosta je održana i molitva za sve hrvatske branitelje.

Pokretanje videa...

Armada RIjeka organizirala mimohod u čast žrtve Vukovara 01:36
Armada RIjeka organizirala mimohod u čast žrtve Vukovara | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Heroine Vukovara predvodit će Kolonu. Stiže naglo zahlađenje

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: "Kad hodam ulicama Vukovara, vidim sve te poginule, kojima sam sklopila oči", kaže medicinska sestra i vukovarska braniteljica Jadranka Ravančić Lisičar, jedna od žena koje će ove godine 18. studenog predvoditi kolonu sjećanja u Vukovaru. 24sata donose priče tih žena, koje su liječile i nosile ranjenike, dijelile s njima strah i tugu... Zbog američkih sankcija Rusiji Srbija do veljače mora naći novog vlasnika za svoj NIS, sad u većinskom vlasništvu Rusa. Ministarstvo poljoprivrede izdalo je upute za kolinje kako ne bi bilo širenja afričke svinjske kuge. Ispred narodnjačkog kluba u Zagrebu pretučena su dva mladića iz Splita, jedan ima prijelome. Pred Hrvatskom je velika promjena vremena. Temperature će drastično pasti, ponegdje i po 15-ak stupnjeva, stižu nam kiša i snijeg...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
U VUKOVARU SU NA DAN SJEĆANJA

VIDEO Bajkeri voze iz Prevlake do Vukovara: Stigli u Kutinu...

Sudionici moto karavane Prevlaka - Vukovar 'Zajedno u ratu, zajedno u miru!' stigli su u Kutinu gdje ih je dočekao MK Vilenjaci Kutina, a oko 15 sati zajedno si nastavili put prema Garešnici.

Pokretanje videa...

Bajkeri iz Kutine na putu za Vukovar 08:27
Bajkeri iz Kutine na putu za Vukovar | Video: čitatelj/24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025