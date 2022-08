VIDEO Usyk i Joshua 'oči u oči' dugih 45 sekundi pa Ukrajinac ukrao šou: Zapjevao patriotsku

Bio je na ukrajinskom frontu, a nakon što se borio za svoju zemlju Oleksandr Usik (35, 19-0) napustio je teritorij Ukrajine kako bi se što bolje mogao pripremiti za obranu teškaških titula koje je osvojio protiv Anthonyja Joshue (32, 24-2), a sad kad je došlo vrijeme za to - inače šutljivi Ukrajinac pjesmom je pozdravio sve ljude u ratom pogođenoj domovini.

Društvenim je mrežama početkom ruske agresije na Ukrajinu kružio video u kojem vojnik pjeva spomenutu patriotsku pjesmu, a sad je Usyk nakon dugog sučeljavanja s Joshuom 'ukrao' šou u Saudijskoj Arabiji i zapjevao pred okupljenima.

Inače povučeni Ukrajinac povukao je veliki korak i barem na ovaj način podržao sugrađane u teškoj situaciji.

- Naučili smo obojica dosta iz prve borbe. Neće ovo biti nova borba, već će se samo nastaviti prethodna. Imali smo dovoljno vremena da prostudiramo jedan drugog i u subotu će ovo biti velika, velika borba. Ovo je važan meč za mene, za moj tim i za moju zemlju. Rođeni smo da se borimo za sve. Čitav život je borba za nešto, zato smo zapravo obojica ovdje - objasnio je Usyk, dok je njegov protivnik zaključio:

- Za mene je ovo borba koju moram dobiti, ali volim taj pritisak. Novi trener i ekipa koja je uz mene, guraju me prema naprijed, nadam se i do pobjede. Imam ciljeve koje želim postići u ringu. Pojasevi nisu toliko bitni, ali to dolazi na kraju. Postoji određen proces kojeg se želim držati

Priredba je na rasporedu u subotu, 20. kolovoza u Jeddahu, a podsjetimo, tamo će se boriti i naš Filip Hrgović (30, 14-0) protiv Kineza Zhileija Zhanga (39, 24-0-1) u meču za idućeg izazivača.

