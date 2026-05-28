VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho

Finale srpskog rukometnog prvenstva između Vojvodine i Partizana završilo je velikim skandalom u Novom Sadu. Druga utakmica finalne serije Arkus lige prekinuta je već nakon 15 nakon što su navijači Partizana, Grobari, s tribine bacili topovske udare. U incidentu je stradao hrvatski rukometaš Fran Mileta, desno krilo Vojvodine.

U trenutku prekida Vojvodina je vodila 6-5. Domaća momčad bolje je otvorila utakmicu i povela 5-2, Partizan se potom približio, a onda su scene s tribina potpuno zasjenile borbu za naslov. Grobari su ubacili dva topovska udara, a jedan je eksplodirao u blizini Milete. Prema pisanju srpskih medija, hrvatski rukometaš nakon eksplozije nije čuo na jedno uho, a spominju se i moguće trajne posljedice za sluh. Situaciju pogledajte OVDJE.

Nakon incidenta obje su momčadi otišle u svlačionicu. Prekid je trajao više od sat vremena, ali tribina s navijačima Partizana nije ispražnjena. Delegat je potom odlučio da se utakmica može nastaviti pod istim okolnostima i dao momčadima rok od 15 minuta za povratak na teren.

Rukometaši Partizana vratili su se na parket, ali igrači Vojvodine to su odbili napraviti. Iz novosadskog kluba poručili su da se nisu željeli vratiti jer nisu imali jamstvo sigurnosti za zdravlje i život sudionika utakmice. Vojvodina je u priopćenju navela da su navijači Partizana dvaput prekinuli susret, da je topovski udar ozlijedio Frana Miletu i suca Markovića te da je oštećena zaštitna mreža iza gola.

Suci su nakon toga označili kraj utakmice, a susret je registriran službenim rezultatom 20-0 za Partizan. Budući da su crno-bijeli u prvoj utakmici finalne serije u Beogradu pobijedili 33-27, tako su s ukupnih 2-0 došli do naslova prvaka Srbije.