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ODUSTAO OD UTRKE

VIDEO Užasan pad najboljeg na svijetu: Pogačar sav u zavojima

Piše HINA,
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VIDEO Užasan pad najboljeg na svijetu: Pogačar sav u zavojima
Foto: screenshot/X
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Šok na Vuelti: Pogačar pao u 8. etapi, ozlijedio ruku i morao odustati dok je jurio prema pobjedi

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Najbolji biciklist svijeta Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG), koji je bio u uvjerljivom vodstvu na španjolskoj Vuelti, u subotu je bio prisiljen odustati od utrke nakon pada u osmoj etapi. 

Na oko 33 km do cilja prilično ravne etape, Pogačar je došao preblizu rubu ceste, izgubio kontrolu i pao, a u tom padu je srušio i prvog do sebe u glavnoj skupini.

No, Pogačar je ostao jedini koji je duže ostao na tlu. Medicinska pomoć je bila vrlo blizu i odmah došla do dvostrukog svjetskog prvaka i peterostrukog osvajača Tour de Francea, na čijem su tijelu i glavi, ponajviše po lijevoj strani, bile vidljive brojne ogrebotine.

Pogačaru je imobilizirana lijeva ruka, kao da se radi o prijelom u ključne kosti, a potom je vidno utučen, uz pomoć liječničke ekipe i ljudi iz njegove momčadi odšepao do vozila hitne pomoći.

Španjolska Vuelta je jedina od tri Grand Tour utrke koju sjajni slovenski biciklist još uvijek nije uspio osvojiti. Bio je na najboljem putu doći do pobjede na ovogodišnjem izdanju, ali jedan trenutak nepažnje je bio dovoljan da se svi njegovi planovi sruše.

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