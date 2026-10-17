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VIDEO Užasan sudar u Premier ligi. Golman Chelseaja ležao 10 minuta, iznijeli ga na nosilima

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Užasan sudar u Premier ligi. Golman Chelseaja ležao 10 minuta, iznijeli ga na nosilima
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Foto: Jason Cairnduff
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Chelsea slavio na Goodisonu, ali pobjedu je zasjenio strašan sudar Martíneza i Branthwaitea. Argentinac je odvezen u bolnicu, a Neto je s dva gola riješio Everton

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Chelsea je slavio 2-0 na gostovanju kod Evertona u Premier ligi, no utakmicu su obilježile i zabrinjavajuće scene nakon teškog sudara golmana gostiju Emiliana Martíneza s domaćim braničem Jarradom Branthwaiteom.

Argentinski vratar Chelseaja pokušao je intervenirati nakon ubačaja iz prekida, no pritom se sudario s Branthwaiteom. Obojica su ostala ležati na travnjaku, a liječničke službe odmah su utrčale na teren. Dok se branič Evertona ubrzo pridigao, Martínez je zahtijevao znatno dulju pomoć.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Premier League - Everton v Chelsea
Foto: Phil Noble

Prekid je potrajao skoro deset minuta, a iskusni argentinski čuvar mreže na kraju je iznesen s terena na nosilima. Zamijenio ga je mladi Belgijac Mike Penders, koji je tako dobio priliku stati među vratnice u vrlo neugodnim okolnostima. Prema izvještajima s utakmice, Martínez je nakon incidenta prevezen u bolnicu na daljnje pretrage.

Chelsea je do pobjede stigao zahvaljujući golovima Pedra Neta. Portugalac je prvi put zatresao mrežu samo 44 sekunde nakon početka drugog poluvremena, nakon akcije u kojoj su sudjelovali Morgan Rogers i Jorrel Hato. U završnici susreta Neto je ponovno bio strijelac i potvrdio slavlje londonske momčadi. 

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