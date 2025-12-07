VIDEO Varaždin izveo čudesan preokret u neviđenim uvjetima protiv Lokomotive. Evo golova

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT
Adventski kalendar kolača dan sedmi: Kuglice od čokolade
Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Pogledajte video u kojem baka Ana sprema poseban čokoladni desert od topljene čokolade, oraha i šećera
Adventski kalendar božićnih kolača: Kuglice od čokolade
Video: Babičini recepti/Babice produkcija
VIDEO Teledirigirani 'torpedo' Radeljića pa sjajni Oreč i Fruk za pobjedu Rijeke. Evo svih golova
RIJEKA - VUKOVAR 1991 3-1 Stjepan Radeljić je zabio jedan od najljepših golova sezone iz slobodnog udarca i donio prednost svojoj momčadi. Ante Oreč povisio je vodstvo i Rijeka je dominirala susretom. U drugom dijelu Gonzalez je smanjio prednost, ali je točku na i stavio Toni Fruk iz penala kojeg je izborio Oreč. Zaslužena pobjeda Rijeke koja skače na četvrto mjesto
Rijeka-Vukovar 3:1
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Mladić ubio djevojku u Rijeci. Uhićen ubojica iz Međimurja...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: U Sloveniji pronađen Josip Oršuš, osumnjičeni za ubojstvo svoje trudne šogorice i pokušaj ubojstva svoje nevjenčane supruge u Međimurju. Hrvatska policija će preko europskog uhidbenog naloga tražiti da Slovenci izruče Oršuša, koji je pronađen s oružjem. Još jedan femicid u Hrvatskoj, mladić je u Rijeci ubio svoju djevojku, a potom pokušao i sebi presuditi. Do kraja godine je 20-ak dana, a do sad je ubijeno 18 žena. Bivši državni inspektor Andrija Mikulić iz Remetinca je zatražio naknadu 6 + 6. Zagrebački advent: Burger za 52 eura, kobasice za 7 i pol, buncek tortilja za 9, kolači za osam. Nakon 110 minuta i 10 kartona, derbi Hajduk Dinamo završio je 1-1...
Gledajte '240 sekundi' 24sata
Video: 24sata Video
VIDEO Sporne odluke Kolarića, gol Šege i kasno izjednačenje Hoxhe. Evo sažetka s Maksimira
DINAMO - HAJDUK 1-1 Jedan od najsadržajnijih derbija posljednjih godina odigran je na Maksimiru. Vidjeli smo čak 14 žutih kartona, nekoliko spornih odluka suca Kolarića, dva gola i pregršt šansi, naročito Dinama. Gol Hoxhe u 12. minuti nadoknade osigurao je Dinamu vrh HNL-a, Hajduk je na bod manje
Dinamo Zagreb-Hajduk 1-1
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Adventski kalendar božićnih kolača šesti dan: Ukusni išleri!
Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Baka Ana danas priprema išlere - prhke čokoladne kekse s kremastim punjenjem, a prekriveni su čokoladnom glazurom koja se topi u ustima
Adventski kalendar božićnih kolača: Išleri
Video: Babičini recepti/Babice produkcija