VIDEO Varaždin je bio nadomak senzaciji, Kulenović iz penala u 92. spasio Dinamo. Evo golova

VARAŽDIN - DINAMO 2-2 Hrvatski doprvak ispustio je prve bodove u sezoni na teškom gostovanju u "baroknom gradu". Po velikom nevremenu Dinamo je odigrao dva potpuno različita poluvremena i na kraju Varaždin može tugovati jer je imao pobjedu preokretom u rukama. Lisica je zabio prvijenac, Boršić nevjerojatan gol koji je inicijalno bio ubačaj. Pogledajte sažetak lude utakmice u Varaždinu

Sažetak Varaždin - Dinamo
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

VIDEO Vukovar silovito prijetio, Slaven dobio u ludoj utakmici. Pogledajte triler u Vinkovcima

VUKOVAR - SLAVEN 1-2 U najluđoj utakmici dosadašnje HNL sezone Slaven je u Vinkovcima pobijedio Vukovar golovima Šute i Mitrovića. Vukovarci su silovito prijetili, stvorili brojne šanse, ali ostali na utješnom golu Gonzaleza

Sažetak Vukovar 1991 - Slaven Belupo
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ministar Medved: Da kulturi, ne zabrani. Nemojmo vrijeđati...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Kultura pod povećalom, Šef Poreznog Uskoka imenovan pa smijenjen, Dan sjećanja na nestale, potop na jugu Hrvatske, helikopter u muzeju...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ministar Medved: Da kulturi, ne zabrani. Nemojmo vrijeđati...
Video: 24sata/Video
VIDEO Evo kako su vatrogasci spašavali skladište u Zagrebu

ZAGREB - Buknuo je požar u Zagrebu u ranim jutarnjim satima, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Gorio je napušteni skladišni objekt u Adžijinoj ulici oko šest sati ujutro. Požarom je obuhvaćeno 80 metara kvadratnih

Evo kako su vatrogasci spašavali skladište u Zagrebu
Video: Čitatelj 24sata
VIDEO Pogledajte gol Lončara vrijedan pobjede protiv Gorice

ISTRA 1961 GORICA 1-0 U vrlo zanimljivoj i sadržajnoj utakmici s čak 35 udaraca (akumulirano), Puležani su došli do važne pobjede. Gostima je presudio Stjepan Lončar i to u 46. minuti nakon što se sjajno snašao u malom prostoru i neobranjivo pogodio za peti bod Istre ove sezone. Gorica ima isto toliko

Sažetak Istra - Gorica
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Obnova Vinogradske bolnice skočila za čak 10,7 milijuna €!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Za čak 10,7 milijuna eura narasla je cijena obnove od potresa u zagrebačkom KBC-u Sestara Milosrdnica. Još jedna nagodba za 'Kninsku kraljicu'. Nakon prijetnji Jergoviću Vladu pozvali da kazni govor mržnje. Porezni USKOK ostaje bez ljudi?! Velika promjena vremena zahvatila Hrvatsku

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Za čak 20 posto skočila je cijena obnove Vinogradske bolnice!
Video: 24sata/Video

