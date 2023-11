VIDEO Pašalić nakon debija: Sad mogu i umrijeti, majke mi!

Pašalić je ušao sjajno u jednu situaciju, šteta je što nije zabio gol u prvom nastupu. Taj dečko je došao u reprezentaciju s toliko energije, motiva i želje. Na treningu pokazuje koliko mu je stalo. Takve igrače hoću i trebam u reprezentaciji, a ne one koji se dvoume bi li došli ili ne bi došli. On me s time kupio i sve nas, rekao je Zlatko Dalić nakon pobjede Hrvatske nad Latvijom (2-0) u kojoj je krilni napadač Rijeke Marco Pašalić (23) debitirao u reprezentaciji.

Pašalić je svlačionici donio dodatnu energiju, ali i kvalitetu kojom odskače u HNL-u. U drugom poluvremenu imao je sjajnu šansu nakon podvaljene lopte Lovre Majera, istrčao je sam pred golmana Latvije, ali je nesretno pogodio stativu.

- Ovo mi je bio san od malih nogu, hvala izborniku što mi je dao priliku da mogu pokazati što znam, ali sve je sada na meni u sljedećim utakmicama. Kad god me izbornik treba, ja ću uvijek biti tu i ostaviti srce na terenu. Sretan sam što smo pobijedili i uzeli tri boda. Dobro nam je došlo da je Armenija igrala s Walesom 1-1 - rekao je Pašalić nakon utakmice pa otkrio koliko mu znači debi za Hrvatsku:

- Nažalost, ona lopta nije ušla. Ja sam ostvario san iz djetinjstva, sanjao sam cijeli život ovo. Ne mogu vam opisati, ne znam gdje mi je glava. Treme nije bilo, a sada sam presretan, skroz sam van sebe. Bio sam i kao navijač na utakmicama. Ja sada mogu umrijeti! Majke mi - rekao je za Novu TV.

Javno ga je pohvalio i kapetan Luka Modrić.

- Velika mi je čast to čuti od, za mene, najvećeg igrača. Nemam riječi, još sam malo u euforiji. Prihvatili su me super, ljubazno. Prvi dan sam bio malo nervozan, ipak su to igrači koji igraju u ligama petice i najvećim klubovima.

Bilo je dosta čestitki nakon utakmice?

- Dosta poruka je stiglo, ali najvažnije su poruke od mame i tate. Presretni su, uljepšao sam im večer.

Slijedi Armenija.

- Hrvatska se uvijek pokazala u najtežim trenucima da može i da će pobijediti. I u utorak protiv Armenije moramo uzeti tri boda.

Protiv Latvije je debitirao i Dinamov veznjak Martin Baturina.

- Predivan je osjećaj, moram zahvaliti izborniku što sam upisao debi. Bez riječi sam, presretan. Jedan od najdražih trenutaka u karijeri i još zamijeniti Luku… san je zamijeniti ga.

Kako su vas dečki u svlačionici primili?

- Osjećam se kao da sam tu već dvije godine, svi su me dobro prihvatili, hvala dečkima.