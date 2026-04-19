Obavijesti

Sport

Komentari 12
PONOVNO ZABIO

VIDEO 'Vatreni' nastavlja trpati. Ostavio je čak i Messija iza sebe

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO 'Vatreni' nastavlja trpati. Ostavio je čak i Messija iza sebe
Foto: Screenshoot/

Petar Musa nastavio je s fantastičnom formom i u dvoboju protiv LA Galaxyja zabio dva gola te poveo Dallas do prednosti od 2:0. Ipak, momčad iz Teksasa nije uspjela sačuvati pobjedu

U osmom kolu MLS-a, Petar Musa (28) zabio je dva gola za Dallas u remiju s LA Galaxyjem (2-2). Hrvatski napadač otvorio je susret već u sedmoj minuti preciznim pogotkom za rano vodstvo, a u 38. minuti bio je precizan i po drugi put te povećao prednost na 2-0. Činio se posao gotovim, no Dallas nije izdržao do poluvremena.

LA Galaxy vratio se u igru u 43. minuti golom Lucasa Sanabrije (22), a u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela Joseph Paintsil (28) zabio je za konačnih 2-2. Dallas je tako ispustio veliku prednost i ostao bez sva tri boda.

Unatoč razočaravajućem rezultatu, Musin učinak i dalje je izvanredan, u samo osam nastupa zabio je devet golova i dodao dvije asistencije te je trenutačno najbolji strijelac MLS-a. Iza njega se nalazi Lionel Messi (38) sa sedam pogodaka. Dallas se nakon osam odigranih utakmica nalazi na sedmom mjestu Zapadne konferencije s 13 osvojenih bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026