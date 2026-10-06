Hrvatska je na Poljudu šokirala Španjolsku vodstvom Perišića, a Matanović je potom promašio zicer za 2-0
KAO NA PLADNJU
VIDEO Veliki promašaj Igora Matanovića. Pogledajte šansu
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Nabrijano i motivirano otvorila je Hrvatska utakmicu protiv Španjolske na Poljudu, zasluženo u 17. minuti povela golom Ivana Perišića glavom, 40. za reprezenatciju, a samo šest minuta poslije lako je moglo biti i 2-0 nakon velike pogreške gostujućeg golmana Unaija Simona.
Aymericu Laporteu pobjegla je lopta, presjekao ju je Nikola Vlašić i dao na peterac do Igora Matanovića koji je bio sam pred golom i mogao birati kamo će pucati. Odabrao je loše rješenje, prizemno, i pročitao ga je Simon, iskupivši se za pogrešku.
Video Matanovićeva promašaja pogledajte OVDJE.
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